BUND pflanzt Streuobstwiese und trägt so zur Artenvielfalt bei

Von: Oliver Dörr

Pflanzen einen Baum: Sabine Washof vom BUND und Eigentümer Mike Schultzen © o. Dörr

BUND pflanzt eine neue Streuobstwiese auf einem 3000 Quadratmeter großen Areal in Brinkum

Brinkum – Streuobstwiesen bieten vielen Tieren und Pflanzen einen Lebensraum und tragen so zur Artenvielfalt sowie zur nachhaltigen Nutzung der Landschaft bei. Im Südwesten Brinkums ist am Dienstagvormittag an der Kälberstraße Ecke Kleine Rönnecken eine neue Streuobstwiese entstanden.

„Streuobstwiesen sind ganz besondere Biotope, die bis zu 5 000 Tier- und Pflanzenarten einen Lebensraum bieten“, sagt Sabine Washof vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).

Alte Obstsorten sind widerstandsfähiger und an den lokalen Klimabedingungen besser angepasst, als moderne Sorgen

Washof muss es wissen. Sie ist Leiterin des Projekts „Zusammenarbeit zur Erhaltung von Streuobstwiesen in Niedersachsen“. Das Projekt setzt sich zusammen mit anderen Organisationen für den Erhalt des Lebensraumes Streuobstwiese und seiner Artenvielfalt in Niedersachsen ein. Gefördert wird das Projekt vom „Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums“ (Eler).

Das rund 3 000 Quadratmeter große Areal auf dem das Biotop entstand gehört Mike Schultzen. „Eine eigene Streuobstwiese war immer mein Jugendtraum“, sagt er. 24 Obstbäume haben er und seine zahlreichen Helfer aus der Familie dort gepflanzt. Darunter 20 Apfel-, zwei Zwetschgen und zwei Birnenbäume. Angepflanzt haben die Freiwilligen alte Obstsorten. Darunter die Sorte „Apfel Groninger Kroon“, „Pflaume Anna Späth“ oder „Birne Alexander Lucas“.

Alte Obstsorten haben gegenüber modernen Sorten viele Vorteile, sagt Washof: „Sie sind oft widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge als moderne Sorten, die für maximale Erträge und Transportfähigkeit gezüchtet wurden. Zudem sind alte Sorten oft besser an lokale Klimabedingungen angepasst. Und durch die Anpflanzung wird auch ein Stück regionaler Kulturgeschichte erhalten.“

Durch regelmäßige Pflege der Streuobstwiese durch Mähen oder Schafbeweidung wird die Landschaft offen gehalten

Aber es gibt noch weitere Vorteile: Durch die regelmäßige Pflege der Wiesen durch Mähen oder Schafbeweidung, wird die Landschaft offen gehalten und eine Verbuschung verhindert, sagt Washof: „Das trägt zur Erhaltung der Kulturlandschaft bei.“ Rund 1 000 Euro soll die Pflanzaktion laut BUND gekostet haben.

Die Bäume werden laut Washof rund zehn bis fünfzehn Meter groß und bis zu 100 Jahre alt. Wer sich jedoch in diesem Jahr auf frisches Obst zur Erntezeit freut, der wird enttäuscht sein. Die Bäume tragen erst ab dem siebten Jahr Früchte. Besitzer Mike Schultzen lässt indes durchblicken, dass er die Wiese perspektivisch auch der Allgemeinheit zugänglich machen werde. „Alleine das ganze Obst zu essen, werden wir eh nicht schaffen.“