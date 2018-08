Förderverein Sie(h)da setzt thematisch neue Akzente

Brinkum - Es war einmal ein Freitag, der 13. im Jahr 1997 – „da ging es los mit dem Frauentreffpunkt“. Auf eine 21-jährige Geschichte kann Sie(h)da mithin zurückblicken. Das Gründungsdatum scheint kein Pech nach sich gezogen zu haben. Der Treffpunkt wächst und gedeiht – ein Grund zu feiern, erklärt Nicole Feldmann-Paske, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde und Mitglied im Vorstandsteam des Sie(h)da-Fördervereins.

Aber warum nach 21 Jahren, wäre eine Party im vergangenen Jahr doch viel naheliegender gewesen? Anne-Lene Alyanak, ebenfalls im Vorstandsteam, das in diesem Jahr neu zusammengestellt wurde, deutet an, dass es schlicht untergegangen sei.

Und so stehen die Feierlichkeiten 2018 unter dem Motto „X+1“. 20+1 Jahr nach Gründung des Treffpunktes, 15+1 Jahr nach der Einrichtung in der Jupiterstraße und 10+1 Jahr nach der Gründung des Fördervereins warten ein Tag der offenen Tür und spannende Entwicklungen auf Beteiligte und Gäste.

Eine dieser Entwicklungen: „Wir wollen uns stärker öffnen für LGBTQ+-Themen“, erklärt Alyanak. (Die aus dem Englischen kommende Abkürzung steht für „Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer“ und meint – nicht abschließend – eine dem heteronormativen Spektrum nicht entsprechende Gruppe aus lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und queeren Menschen.)

Widerspiegeln können soll sich das beispielsweise in Fotoausstellungen. Den Beginn macht am 9. September eine Werkschau von Miriam Wagner. „Wir wollten jemanden, der polarisiert“, begründet Alyanak die Entscheidung für Wagner, die für ihre Fotokunst einen sehr modernen, gesellschaftskritischen Ansatz wählt. „Ihre Fotografien fordern zum Mitdenken auf und können auf den ersten Blick in die Irre führen.“ Der Eintritt in die Ausstellung ist immer möglich, wenn Sie(h)da geöffnet hat.

Nach der Hamburgerin soll sich der Fokus dann regional verändern: „Zukünftig wollen wir ein Auge auf Diepholzer Künstlerinnen legen“, sagt Alyanak. Auch von diesen erhofft der Treffpunkt sich moderne Kunst und nicht die klassische Diepholzer Landschaft.

Einen ersten Eindruck über die neue Schwerpunktsetzung können Interessierte sich am Sonntag, 9. September, beim Tag der offenen Tür machen. Bei Fingerfood und Getränken hoffen die Organisatorinnen in der Jupiterstraße 1 ab 15 Uhr auf spannende Gespräche.

