Brinkum: Richtfest für das Multifunktionshaus an der Bassumer Straße

Von: Oliver Dörr

Teilen

Das Multifunktionshaus in Brinkum hat am Dienstag sein Richtfest gefeiert. © Oliver Dörr

Das Brinkumer Multifunktionshaus an der Bassumer Straße hatte am Dienstag sein Richtfest. Das Haus soll zukünftig gemeinnützig genutzt werden.

Brinkum – Mit dem Richtfest des Multifunktionshauses an der Bassumer Straße 10 in Brinkum ist am Dienstag ein weiterer wichtiger Meilenstein der Generalsanierung des Gebäudes erreicht worden. Stuhrs Bürgermeister Stephan Korte zeigte sich entsprechend zufrieden mit der Fertigstellung des Bauabschnitts und sagte: „Das Richtfest ist ein symbolischer Moment, der zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind und dass das Ende der Bauphase in Sicht ist. Wir freuen uns darauf, dass dieses Haus schon bald mit Leben gefüllt wird und den Stuhrer Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht.“ Kortes besonderer Dank galt allen Beteiligten, die zum Erfolg des Projekts beigetragen haben.

Brinkum: Der Innenausbau startet, wenn die Fenster eingebaut und das Dach mit Reet gedeckt ist

Ab Mitte April sollen den Planungen zufolge die Fenster eingebaut und das Dach mit Reet gedeckt werden. „Anschließend beginnen wir mit dem Innenausbau. Im Sommer wollen wir die Roharbeiten an dem Haus abgeschlossen haben. Dann ist das Gebäude energetisch grundsaniert und auch die Energiebilanz deutlich besser“, sagt Thorben Jahn, Architekt der Gemeinde Stuhr. Er begleitet das Bauvorhaben und fügt hinzu: „Die historischen Deckenbalken werden wir erhalten.“

Mit der geplanten Fertigstellung stehen den Bürgern dann insgesamt 315 Quadratmeter Fläche zur Verfügung: 160 Quadratmeter im Erdgeschoss und 155 Quadratmeter im Obergeschoss. Das Erdgeschoss besteht laut Plan aus einer Teeküche sowie drei Räumen: Zwei davon können dank einer mobilen Trennwand zu einem großen Raum zusammengelegt werden. Im oberen Bereich sollen vier Räume entstehen.

Das Projekt in Brinkum wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert

Wer die neuen Flächen beziehen wird, sei noch nicht klar, so Stephan Korte. „Fest steht, das hier nichts Kommerzielles hineinkommt. Wir wollen einen Ort schaffen, an dem ein Austausch stattfinden kann. Wir denken beispielsweise an ein niedrigschwelliges Angebot für Eltern-Kind-Gruppen oder einen Treffpunkt für gemeinnützige Vereine und Institutionen, um nur einige zu nennen.“

Ende Oktober vergangenen Jahres starteten die Abbrucharbeiten am Haus (wir berichteten). Zum Jahresbeginn erfolgten die eigentlichen Sanierungsarbeiten. Das ursprüngliche Reetdach konnte aufgrund seines schlechten Zustands nicht mehr gerettet werden. Auch den kompletten Dachstuhl mussten die Arbeiter erneuern. Das Projekt wird mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.