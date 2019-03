Autofahrer missachtet Vorfahrt: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt 

Zwischen einem unbekannten Autofahrer und einer 29-jährigen Radfahrerin aus Stuhr ist es am Montag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde die Radfahrerin schwer verletzt.

Brinkum - Am Montag kam es um 13.30 Uhr zu dem Unfall im Kreisverkehr auf der Syker Straße in Brinkum. Das teilt die Polizei mit. Der Fahrer des Wagens missachtete die vorfahrtsberechtigte Radfahrerin, die über den Zebrastreifen in Richtung Erichshof unterwegs war. Die Frau stürzte und wurde schwer verletzt.

Nachdem der Autofahrer sich über den Zustand erkundigte, setzte er laut Polizei seine Fahrt fort. Die Fahrradfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Weyhe unter 0421-80660 zu melden.

