Arbeiter eingeklemmt

Brinkum-Nord - Per Rettungswagen ist ein Mann, der sich bei Montagearbeiten schwer verletzt hatte, Donnerstagvormittag ins Krankenhaus gekommen.

Wie Feuerwehrsprecher Christian Tümena mitteilt, wurden die Ortsfeuerwehren Brinkum und Groß Mackenstedt um 11.43 Uhr zu dem Unfall an der Gottlieb-Daimler-Straße gerufen. Der Mann war unter einem Container eingeklemmt. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten Mitarbeiter der Firma das Containerteil bereits mit einem Gabelstapler angehoben und für Entlastung des Verletzten gesorgt. Die Feuerwehr sicherte das am Stapler hängende Teil, um es am Abrutschen zu hindern und bargen den Verletzten. Ein Notarzt des Rettungshubschraubers Christoph 6 und der Rettungsdienst begleiteten den Einsatz.

