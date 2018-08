Nähcafé platzt aus allen Nähten – deshalb startet zweite Gruppe

Aus spontaner Idee entwickelt sich ein beliebter Treff

+ © bt Ein schöner Stoff, möglichst aus Baumwolle, eine gute Idee, etwas Handwerkszeug und viel Spaß – das sind die Zutaten für den Näh-Treff im Mehrgenerationenhaus, zu dem auch (v.l.) Gabi Waehnert, Heidemarie Sidekum, Marina Remke, Anke Bensch, Sylvia Vüllgraf und Jutta Bischoff gehören. © bt

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Eigentlich hatten Jutta Bischoff und Heidemarie Sidekum „nur mal so“ überlegt, was sie vielleicht im Mehrgenerationenhaus anbieten könnten. Sie kamen auf die Idee, es mit Nähen zu versuchen. MGH-Leiterin Daniela Gräf griff diese Anregung sofort auf, warb um Stoffreste, Garn, Nähmaschinen und alles Weitere, was benötigt wurde. „Wir wurden förmlich damit überschüttet“, erinnert sich Sidekum beim jüngsten Nähcafé. Zu diesem Treffen kommen seit Januar 2016 an jedem Dienstag von 15 bis 17 Uhr bis zu zwölf Frauen zusammen.