„Brinkum in Fahrt“ für Markt im Ortskern

Brinkum - Von Andreas Hapke. Die Gruppe „Brinkum in Fahrt“ widerspricht der Stuhrer CDU, die einen Nahversorger nicht im Brinkumer Ortskern ansiedeln möchte. Vielmehr haben die Christdemokraten vorgeschlagen, einen solchen Markt weiter nördlich zu planen, etwa in der Nähe der Einfahrt zum Rodendamm, „egal ob westlich oder östlich der Bremer-Staße“. Diesen Schluss hatte die Fraktion aus der jüngsten Bürgerbeteiligung im Stuhrer Rathaus gezogen (wir berichteten).

„Brinkum in Fahrt“, ein nach eigener Auskunft „loser Zusammenschluss von Brinkumer Bürgern“, hält einen Nahversorger „im erweiterten Ortskern“ sehr wohl für sinnvoll. Dies teilt Rudi Bouillon im Namen der Gruppe mit. Es gehe nicht um einen weiteren Markt wie Inkoop oder Marktkauf, sondern um die Chance, mit dessen Hilfe zusätzliche Geschäfte und Dienstleister in den Ortskern zu holen. Dies würde „sicher auch zur Belebung des künftigen Marktplatzes beitragen. Es geht darum, mehr Menschen zu bewegen, in den Ortskern zu kommen.“

Dazu bedürfe es eines Standorts in unmittelbarer Nähe des Marktplatzes. Bouillon denkt an die zweite Reihe, so wie das in Kirchweyhe der Fall ist. Dort befinden sich Aldi und Rewe zwischen dem Krämerweg und der Lahauser Straße, nicht aber an der Straße Am Marktplatz. Am Ortsrand hat der Nahversorger laut Bouillon jedenfalls nichts verloren. Die CDU verkenne, dass ein dort angesiedelter Markt dem Zentrum eher schade.

Wie sich ein fehlender Discounter auf den nächsten Investoren-Wettbewerb auswirken werde, bleibe abzuwarten, schreibt Bouillon. Schon im ersten, gescheiterten Wettbewerb hätten potenzielle Investoren unter anderem die Möglichkeit eines solchen Marktes vermisst.

Wer Forderungen stellen kann, werde sich zeigen

Bürgermeister Niels Thomsen halte Stuhr und insbesondere Brinkum für so attraktiv, dass die Gemeinde Forderungen stellen könne, und nicht die Investoren. „Auch das wird sich zeigen.“

Sei Thomsen im Dezember 2016 noch davon ausgegangen, dass der Spatenstich für die Umgestaltung der Brinkumer Mitte im Jahr 2019 über die Bühne gehen könne, habe er dies während des Dämmerschoppens der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen (Isu) im Januar 2018 relativiert. Demnach sei mit einer Bautätigkeit frühestens Ende des kommenden Jahres zu rechnen. „Nach derzeitigem Stand scheint auch das sehr optimistisch zu sein“, findet Bouillon und liefert den Grund gleich mit: Beim ersten Investoren-Wettbewerb habe es allein vom Ratsbeschluss bis zum Ende des ergebnislosen Interessenbekundungsverfahrens sechs Monate gedauert.

