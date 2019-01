Hobbyfilmer Gert Zittlosen im Mehrgenerationenhaus

Malerisch: die Basilius-Kathedrale in Moskau.

Brinkum – Auf eine Reise entlang der Flüsse Swir, Newa und Wolga nimmt der Hobbyfilmer Gert Zittlosen seine Gäste am Donnerstag, 10. Januar, 19 Uhr, im Mehrgenerationenhaus an der Bremer Straße 9 mit.

Zittlosen besucht viele ehrwürdige alte Klöster und malerische Dörfer. Zudem kann man ihm zu den größten Seen Europas begleiten, unter anderem zum Ladogasee und zum Onegasee. Auch in die zwei „Hauptstädte“ Russlands nimmt er seine Gäste mit: Sowohl Moskau als auch St. Petersburg begeistern laut Mitteilung mit ihren Kunstschätzen wie der Basilius-Kathedrale am Roten Platz und den Türmen der Erzengel-Michael-Kathedrale im Moskauer Kreml. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich. Nähere Infos unter Telefon 0421/80 60 98 74.