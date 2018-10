Demenzkrank – welche Rechte bleiben

Pro Dem lädt zu kostenfreiem Vortrag ein

+ Thorsten Ohlmann

Brinkum - Die Diagnose Demenz stellt Betroffene und Angehörige nicht nur vor persönliche Herausforderungen, sondern auch vor rechtliche Fragen. Denn im Verlauf der Erkrankung wird die Fähigkeit der Betroffenen, eigenständig zu denken, zu handeln und zu entscheiden, zunehmend eingeschränkt. „Das kann zu rechtlichen Problemen führen“, heißt es in einer Pressemitteilung von Pro Dem. In dieser kündigt der Verein einen Vortrag zu dem Thema am Dienstag, 23. Oktober, an.