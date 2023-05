Brinkum: Ahmad Marji spricht über das Scheitern seines orientalischen Markts

Von: Andreas Hapke

Voller Zuversicht hatte Ahmad Marji im vergangenen September seinen orientalischen Supermarkt eröffnet. © hapke

Während des Gesprächs mit der Kreiszeitung tauchen zwei Jungen auf einem E-Roller auf: „Hey Ahmad, was geht? Warum hast du zu?“ Mitte April hat Ahmad Marji seinen orientalischen Supermarkt an der Bassumer Straße 103a geschlossen. Das Geschäft hat keine Zukunft mehr.

Brinkum – „Ich habe das noch nicht verdaut“, gibt Marji zu. Der Stachel sitzt tief – einerseits. Andererseits finde er es inzwischen „irgendwie auch gut, dass ich fertig bin damit“. Zum Schluss habe er ein starkes Minus eingefahren, jeder Tag habe Geld gekostet. „Psychisch mühsam“ sei das gewesen.

Das galt bereits für den holprigen Start, den Marji im Sommer 2022 hingelegt hatte. Neben einer verspäteten behördlichen Genehmigung, die erst Anfang September die Geschäftsöffnung ermöglichte, bremste ihn vor allen Dingen die Baustelle vor der Ladentür aus. Teilweise war die Bassumer Straße in beiden Richtungen gesperrt (wir berichteten). Die Inflation tat ihr Übriges.

„Die Leute achten gerade sehr auf ihr Geld. Sie geben es nicht unbedingt für Essen aus“, musste Marji in den vergangenen Monaten feststellen. Er habe viel mit Kunden gesprochen, aber auch mit jenen, die nicht gekommen sind. Der gebürtige Deutsche mit libanesischen Wurzeln hat nach eigener Auskunft seine „Landsleute“ vermisst. „Dabei hatte ich genau das, was sie jeden Tag brauchen.“

Marji hat sich mehr Nachbarn als Kunden gewünscht

Marji will das nicht als Vorwurf verstanden wissen. „Ich erwarte von niemandem, dass er zusätzliche Wege in Kauf nimmt, um bei mir einzukaufen“, sagt er. Aber mehr Nachbarn habe er sich schon gewünscht in seinem Geschäft, zumal sich die nächsten Läden mit orientalischen Spezialitäten in Kattenturm und Huchting befänden. Vielleicht hätte bei einigen noch ein Umdenken eingesetzt. „Diese Zeit konnte ich ihnen nicht geben. Ich musste die Reißleine ziehen.“

Zum Schluss habe er es mit Angeboten versucht, doch es habe nicht geklappt. „Vielleicht hatte ich auch zu wenig Startkapital, um eine gewisse Zeit zu überbrücken. Ich werde nie wieder Kapital auf Risiko reinstecken und hoffen, dass es funktioniert.“

Ihm sei klar, dass andere Märkte andere Möglichkeiten hätten. Die Preise etwa könnten sie trotz Inflation niedriger halten als er. Sie könnten Produkte mit geringerer Haltbarkeit günstig einkaufen und sich trotzdem sicher sein, diese rechtzeitig an die Kunden weiterzugeben. Marji nennt das Beispiel einer Palette Reis mit einer Haltbarkeit von einem Monat: „Die hätte ich doch in einer solch kurzen Zeit nicht verkauft bekommen. Da sind Hunderte von Tüten drauf. Ich hätte nicht annähernd die Kundschaft dafür gehabt. So groß ist der Bedarf in Brinkum nicht.“

Auf die Schüler sei Verlass gewesen

Abgesehen davon sei er immer bestrebt gewesen, ausschließlich frische Ware zu besorgen. Zwei- bis dreimal pro Woche sei er dafür früh morgens zum Großmarkt gefahren. Bis abends um 22 Uhr habe ihn der Laden beschäftigt. „Es war mühsam, aber es hätte noch mühsamer sein können. Ich hatte ja nur einen kleinen Plan.“

Eins steht fest: Am Nachwuchs lag es nicht, dass Marji aufgeben musste. Auf die Schüler sei Verlass gewesen. Für sie hielt er ausgefallene Knabbereien und Süßigkeiten parat, etwa US-Candys, mexikanische Takis-Chips, Schoko-Bonbons aus Dubai und die bunte Tüte wie einst im Tante-Emma-Laden mit Fruchtgummis für zehn Cent pro Stück.

„Die Jugendlichen waren täglich da. Mit ihnen hatte ich viel Spaß, sie schreiben mir bis heute bei Instagram, Snapchat und Tiktok. Doch irgendwann waren sie die Hauptkundschaft. Insgesamt sprang da zu wenig Marge bei raus“, bedauert Marji. Die Schüler hätten das nicht verstanden. „Wir kommen doch jeden Tag“, habe es zum Beispiel geheißen. „Wir vermissen den Laden.“ Doch um 1 000 Euro einzunehmen, hätte er 3 000 Produkte verkaufen müssen, rechnet er vor. Für Strom und Miete habe es vorne und hinten nicht gereicht. Der Entschluss, das Geschäft aufzugeben, sei seit Beginn des Jahres in ihm gereift.

Praxis ist die beste Theorie

Gleichwohl ist Marji froh über die vergangenen acht Monate. Über die Praxis nach seinem Studium der Angewandten Wirtschaftssprache und internationalen Unternehmensführung mit Wirtschaftsarabistik. „Die Erfahrungen werden mir helfen. Ich habe noch einiges vor in meinem Leben.“ In der Theorie sei alles klar gewesen, jetzt wisse er: „Praxis ist die beste Theorie.“

Er habe auch die Erfahrung gemacht, „dass sich nicht alle freuen, wenn man etwas auf die Beine stellen möchte. Man legt dir Steine in den Weg“, sagt Marji und spielt auf die anfangs fehlende behördliche Genehmigung für die Ladenöffnung an.

Gerne hätte Marji noch den Zukunftstag mitgemacht, 20 Bewerbungen hätten dafür vorgelegen. Zuvor hatten bereits zwei Schüler ein Praktikum bei ihm absolviert. Die Lehrer seien zunächst skeptisch gewesen, doch er habe ihnen entgegnet: „Statt bei Rewe Regale einzuräumen, erfahren sie hier, was im Einzelhandel zu beachten ist.“

Die beiden Jungen auf dem E-Roller müssen sich dafür einen anderen Supermarkt suchen. Ihren Zukunftstag haben sie nach eigener Auskunft bei einem Anwalt verbracht. „Dann werdet mal Anwälte“, ruft Ahmad ihnen hinterher und lacht. Wohin es ihn selbst beruflich verschlägt, möchte er (noch) nicht verraten. Nur soviel: „Ich arbeite gerade am Businessplan. Es hat nichts mit Einzelhandel zu tun, doch die Idee ist aus der Tätigkeit hier entstanden. Den Kopf in den Sand stecken, ist nicht meine Mentalität.“