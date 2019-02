Hund kreuzt die Straße: Mann bei Fahrradunfall schwer verletzt

Zu einem Fahrradunfall ist es am Mittwoch in Brinkum gekommen, weil ein Hund die Straße kreuzte. Dabei wurde ein 53-jähriger Mann schwer verletzt.

Stuhr - Zu dem Unfall ist es um 10.30 Uhr in Brinkum an der Straße Am Rövekamp gekommen, teilt die Polizei Diepholz mit. Ein 53-jähriger Syker kam mit seinem E-Bike zu Fall, da ein freilaufender Hund die Straße kreuzte. Der E-Bike-Fahrer wurde durch den Sturz schwer verletzt. Die Polizei hat gegen die 48-jährige Hundehalterin aus Syke ein Verfahren eingeleitet.

