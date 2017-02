Den Bremern die Planung entreißen

Brinkum - Von Andreas Hapke. Nur allzu gerne hätte die CDU-Politikerin Heide Bergbauer-Hörig am Donnerstag ihr Portemonnaie im Brinkumer Ochtum-Park „leergemacht“, aber das sei am Verkehrsaufkommen gescheitert.

90 Minuten habe sie von Diepholz aus gebraucht – „eine Katastrophe. In eineinhalb Stunden bin ich auch in Dortmund“, sagte sie im Hotel Bremer Tor. Dorthin hatte der Gemeindeverband Stuhr der CDU-Mittelstandsvereinigung (MIT) zu einem Infoabend über die Verkehrsinfrastruktur mit dem Schwerpunkt B6 neu eingeladen. Heide Bergbauer-Hörig ist die MIT-Kreisvorsitzende.

„Das ist ein brisantes Thema. Für Sie als Betroffene umso mehr“, sagte die Politikerin in Richtung Gewerbetreibende, die in großer Zahl erschienen waren. „Wir müssen uns konzentrieren auf das, was da ist, ob uns das gefällt oder nicht“, lauteten die einführenden Worte Bernd Artin Wessels, Vorsitzender des MIT-Gemeindeverbands.

Was da ist, das ist die Absicht Bremens, die für eine Entlastung des Verkehrs so wichtige B6 neu unter den Flughafen zu bauen. Und das kann den Stuhrer Unternehmern nicht gefallen. Diese Variante würde rund 330 Millionen Euro kosten – Geld, das Bremen nicht hat. Das macht es schwer, an eine Verwirklichtung des Projekts in absehbarer Zeit zu glauben.

Laut Andreas Otto, Verkehrsexperte der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bremen/Bremerhaven, geht die Untertunnelung auf einen Bürgerschaftsbeschluss aus dem Jahr 2012 zurück. In den Bundesverkehrswegeplan habe jedoch die Variante der B6 neu Eingang gefunden, die eine Umfahrung des Flughafens vorsehe. Sie sei mit 175 Milionen Euro veranschlagt. Der Bund zahle nur die erforderliche Variante.

Sein Kollege von der IHK Niedersachsen, Christian Bebek, verwies darauf, dass es im Land „andere Standorte mit hoher Problematik“ gebe. Er nannte Holzminden als Beispiel. „Ein Global Player, doch von dort benötigt man 70 bis 80 Minuten bis zur Autobahn.“ Gleichwohl wolle er das Problem B6neu gelöst haben und bot seine „guten Verbindungen“ in die zuständigen Ministerien an.

Norbert Breeger von der Bremer Initiative „Rettet die Wolfskuhlensiedlung“ machte darauf aufmerksam, dass die oberirdische Flughafenumfahrung den Abriss mehrerer Häuser voraussetze. Er führte auch die zu erwartende Lärmbelästigung ins Feld. Seine Forderung: „B6neu unter dem Flughafen hindurch oder gar nicht.“ Die Umfahrungsvariante richte mehr Schaden an als sie nutze.

Wessels hingegen sprach von „fünf Prozent Nachteilen und 95 Prozent Vorteilen. Wir sehen die Wirtschaft an erster Stelle“. Jeder Tag, den man auf die B6neu warte, koste Geld. Und wenn die Wirtschaft nicht genug verdiene, erhalte die Gemeinde weniger Gewerbesteuern. „Dies schadet jedem einzelnen Bürger“, sagte der Vorsitzende, der in Sachen Lärm sogar von einer Entlastung für die Bremer sprach: „Die Leute an der Kattenturmer Heerstraße haben zurzeit doch die Arschkarte.“

„Den Tunnel kann keiner bezahlen“, stellte CDU-Landtagsabgeordneter Volker Meyer fest. „Es ist dringend erforderlich, dass Bremen die Planung aus der Hand genommen wird.“ Dies sei der einzige Weg, das Verfahren zu beschleunigen. Dass Verkehrsminister Olaf Lies auf eine Anfrage des CDU-Bundestagsabgeordneten Axel Knoerig antwortete, Niedersachsen habe „keinerlei Interesse an einer erstrangigen Zuständigkeit für dieses Projekt“, bremst Meyer nicht aus. In einem Gespräch mit dieser Zeitung sagte er, dass er gemeinsam mit der Gemeinde Druck aufbauen wolle, damit sich die Meinung im Ministerium ändere.

„Wir wollen die Infrastruktur nicht erst 2030 haben“, forderte Wessels.