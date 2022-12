Bremer Tor in Stuhr-Brinkum: Schluss ist erst im März 2023

Von: Andreas Hapke

Noch sind die Tische für Gesellschaften gedeckt. Und das werde auch bis März so bleiben, sagen Chefin Sabine Gefken (l.) und Schwiegertochter Carolin Hermink. © Andreas Hapke

Noch ist das Bremer Tor in Brinkum nicht geschlossen. Gesellschaften sind willkommen, Partys stehen an. Darauf macht die Familie Gefken im Gespräch mit der Kreiszeitung aufmerksam. Ihr waren schon anderslautende Gerüchte zu Ohren gekommen. Schluss sei erst am 31. März kommenden Jahres.

Brinkum – Der Abschied vom Bremer Tor rückt näher, das Umzugsdatum steht fest: Am 31. März schließt die Familie Gefken das 1902 erbaute Gebäude im Brinkumer Ortskern ab und gibt es damit zum Abriss frei. Bis dahin allerdings sind die Betreiber weiter für ihre Kunden da – entgegen anderslautenden Gerüchten, die heute schon vom Abgesang der Gastronomie künden.

Nach Auskunft von Chefin Sabine Gefken heißt das Bremer Tor nach wie vor Gesellschaften willkommen. Und das Catering, mit dem sich die Gefkens seit Jahrzehnten auskennen, läuft ohnehin ununterbrochen weiter. Einziger Unterschied: Die Familie hat ihre Basis ab April im Gasthaus Schierenbeck im Delmenhorster Ortsteil Heidkrug. Schon seit Sommer vergangenen Jahres kooperieren die Gefkens und die Schierenbecks miteinander. Die Brinkumer zeichnen dort für den Saalbetrieb und das Catering verantwortlich. „Wir bleiben aber Brinkumer, auch wenn wir in Delmenhorst stationiert sind“, betont Carolin Hermink, Event- und Personalmanagerin sowie Frau von Juniorchef Jörn Gefken. „Wir sind noch da.“

„Wir konzentrieren uns auf unser Hauptstandbein, das Catering“

Nach dem Lockdown begann das Bremer Tor mit der Restaurantöffnung an Freitagen und Samstagen. „Die Resonanz war gut“, sagt Sabine Gefken. Doch in Verbindung mit dem Catering – der Betrieb ist unter anderem Hauptcaterer für das Bremer Rathaus – sei das zu personalintensiv, fügt Carolin Hermink hinzu. Deshalb sei das Restaurant zuletzt mal freitags, mal am ganzen Wochenende geschlossen gewesen. Daraus hat die Familie die Konsequenzen gezogen: „Wir konzentrieren uns jetzt auf unser Hauptstandbein, das Catering“, sagt Carolin Hermink. „Da schaffen wir es nicht, zusätzlich noch à la carte anzubieten.“

Eine durchgängige Öffnung wäre zudem mit enormen Energiekosten verbunden. „Die Toiletten befinden sich im Keller. Es müsste praktisch überall Licht eingeschaltet sein“, nennt Sabine Gefken ein Beispiel.

Was aber nicht heißt, dass die Küche kalt bleibt. Bis zum 25. Dezember können sich die Kunden nicht nur die „Gans to go“, sondern auch Rinderschmorbraten und Rouladen aus dem Restaurant holen. „Die Gerichte sind gar, bedürfen aber noch einer kurzen Zubereitung zu Hause“, sagt Carolin Hermink. Das Restaurant bleibt für Weihnachtsfeiern, Geburtstage, Trauer- und Hochzeitsgesellschaften geöffnet, auch zwischen den Jahren. Für den 10. Dezember ist eine Ü30-Party geplant, für den 31. Dezember eine Silvesterfeier. Das erste Quartal 2023 steht im Zeichen der Kohlfahrten. „Wir haben immer noch Buchungen aus der Zeit der Pandemie“, sagt Sabine Gefken. „Die ausfallen zu lassen, wollen wir den Gästen nicht antun.“ Eine große Abschlussparty gibt es am 18. März.

Neues Hotel mit Bankettsaal und Terrasse

Bis dahin haben die Betreiber noch einiges zu tun. Der Großteil des Restaurant-Inventars kommt im Gasthaus Schierenbeck unter. Da nicht alles dorthin passt, müssen weitere Lagerkapazitäten her. Teile der Ausstattung sollen zudem auf einer Art Hökermarkt veräußert werden. Weitgehend leer geräumt sind die 36 Hotelzimmer. Die Betten etwa hat die Familie für die Ukraine gespendet, die Einbauschränke werden mit abgerissen.

Ihren Hotelbetrieb hatten die Gefkens schon im Mai 2020 geschlossen – eine Entscheidung, die bereits vor Corona gefallen war. Künftig werden sie aber wieder als Pächter eines Hotels mit dann 70 Zimmern an selber Stelle in Erscheinung treten – in einem der neuen Gebäude des sanierten Brinkumer Ortskerns. Insofern sei der Abriss nicht ganz so tränenreich, sagt Sabine Gefken. Zumal die energetische Modernisierung des Hauses einen zu großen finanziellen Aufwand bedeutet hätte.

Immobilie und Grundstück hatte die Familie schon 2014 an die Gemeinde verkauft, damit das Areal Bestandteil der Ortskerngestaltung werden konnte. „Es wäre sonst baulich ein Überbleibsel gewesen“, stellt Sabine Gefken fest. Was den Abriss angeht, befinde sich die Familie in intensiven Gesprächen mit dem Investor Rolf Specht. „Es ist ja in unserem Interesse, dass es so schnell wie möglich losgeht“, sagt Carolin Hermink. In der Hoffnung, dass das Hotel auch der erste Bauabschnitt wird.

Ihrer Ansicht nach ist der Bedarf für ein Hotel im Herzen Brinkums allemal da. „Wir kriegen noch heute Anfragen für Zimmer“, berichtet sie. Durchreisende, Hochzeitsgäste, Firmenbesucher – aus ganz unterschiedlichen Kreisen rekrutierten sich die Kunden. Das neue Hotel wird größer, mit einem Bankettsaal und einer sich anschließenden Terrasse im obersten Geschoss. Hochzeitsfeiern über den Dächern Brinkums sollen laut Hermink ein Schwerpunkt werden. 2025 könnte es so weit sein.

Erster Abrisskandidat? Mit der Schließung des Bremer Tors am 31. März kommenden Jahres wäre das Haus einer der ersten Abrisskandidaten im Hinblick auf die Gestaltung des Brinkumer Ortskerns. Wie Investor Rolf Specht auf Nachfrage mitteilt, wolle er nicht ausschließen, dass dort der Auftakt erfolgen könnte. Den Abriss könne man vor Erteilung der Baugenehmigung separat beantragen. Zum Stand der Planungen sagte Specht: „Das Projekt läuft. Wir verhandeln gerade den städtebaulichen Vertrag und die Kaufverträge.“

Mit der Unterzeichnung rechnet Specht für Beginn 2023. „Dann reichen wir den Bauantrag ein und hoffen bis Mitte des Jahres auf eine Genehmigung.“ Mietinteressenten für die Gewerbeflächen gebe es auch schon. „Es läuft alles in einem erfreulichen Rahmen.“ Mit dem Ende der Ortskerngestaltung rechnet Specht für die zweite Jahreshälfte 2025.

Die Arbeiten für die Verlegung der Bushaltestellen vom Zob zum Parkplatz des Bremer Tors hingegen hätten schon längst beginnen sollen. Eine Anfrage bei der Gemeinde zum Stand der Dinge blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. Zuletzt hatte Bürgermeister Stephan Korte den Beginn der Arbeiten für November angekündigt. Das Bremer Tor sollte seine Garagen sogar schon im Mai dafür räumen. ah