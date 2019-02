29 Brandeinsätze im vergangenen Jahr

Stuhr - Von Bernd Ostrowski. Die Feuerwehr Stuhr hat sich im vergangenen Jahr über vier Neuzugänge freuen können, musste aber auch fünf Abgänge verzeichnen, stellte Ortsbrandmeister Rainer Troue auf der Jahreshauptversammlung am vergangenen Freitag im Feuerwehrhaus Stuhr fest. Er begrüßte die Neumitglieder Dennis Pacholke, Christoph Weitkowitz, Emmilie König und Nils Klein.

Insgesamt gebe es zurzeit 66 aktive Mitglieder, darunter fünf Frauen. Dazu kämen noch einmal zwölf Alterskameraden sowie zehn Jungen und fünf Mädchen in der Jugendfeuerwehr. Die Zahl der Fördermitglieder sei leicht zurückgegangen. Alle Beteiligten zusammen ergäben die erfreuliche Zahl von 154 Mitgliedern. Zufrieden äußerte sich Rainer Troue auch über die 32 Atemschutzgeräteträger. Auch die Brandschutzerziehung habe hervorragende Arbeit geleistet. Insgesamt 19 Termine bei der Gewerbeschau, dem Bauernmarkt, dem Schützenverein Stuhr, dem Varreler Markt und in Schulen und Kindergärten hätten in 2018 etwa 1 200 Kinder und noch einmal 1 000 Erwachsene erreicht.

Im vergangenen Jahr habe die Wehr 29 Brandeinsätze gehabt, eine Sicherheitswache auf dem Gut Varrel sowie 40 Hilfeleistungen, aber auch sechs Fehlalarme hätten ein Ausrücken erforderlich gemacht. Das ergebe zusammen 76 Einsätze. Dabei habe es auch drei Unfälle mit ärztlicher Behandlung gegeben.

Daneben seien die gemeinsamen Veranstaltungen nicht zu kurz gekommen, betonte der Ortsbranmeister: eine Kohlfahrt, eine Tagesfahrt nach Hamburg, ein Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsfeier. Gemeindebrandmeister Michael Kalusche wünschte den Kameraden, dass sie immer wieder gesund und munter von den Einsätzen zurückkommen würden. Für die Gemeindeverwaltung brachte Ulricht Richter, stellvertretender Bürgermeister, seinen Respekt vor der Arbeit der Feuerwehrleute zum Ausdruck.