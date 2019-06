Ein Brand im Kornfeld

Feuerwehren löschen Seitenstreifen / 27 Einsatzkräfte vor Ort

+ Der Rand des Kornfeldes in Neukrug ist verkohlt. Die Feuerwehren Heiligenrode, Fahrenhorst und Seckenhausen haben Schlimmeres verhindert. Foto: Feuerwehr

Neukrug – Der Seitenstreifen eines Kornfeldes am Feinen Weg in Neukrug hat gestern Nachmittag auf einer Fläche von rund 300 Quadratmetern gebrannt. Um 14.43 Uhr wurden die Feuerwehren Heiligenrode, Fahrenhorst und Seckenhausen per Sirene und Funkmeldeempfänger alarmiert.