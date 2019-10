Brand in Hotel mit Gaststätte

Großalarm in Heiligenrode: Es brennt in der Wäscherei eines Hotels mit Gaststätte. Foto: ubu

Heiligenrode – Brand in der Wäscherei eines Hotels mit Gaststätte und starke Verqualmung – aufgrund dieses Lagebildes hat die Leitstelle Oldenburg am frühen Montagabend Großalarm für die Feuerwehr ausgelöst. Die Helfer wurden zur Heiligenroder Straße gerufen.

Glücklicherweise stellte sich vor Ort heraus, dass in der hauseigenen Wäscherei Handtücher in der Nähe eines Trockners in Brand geraten waren. Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuer schnell löschen. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Hochdruckgebläse gelüftet. Personen waren nach Auskunft von Feuerwehr-Pressesprecher Christian Tümena nicht verletzt worden.

Stuhr-Heiligenrode: Brand in der Wäscherei eines Hotels mit Gaststätte

Trotzdem war die Heiligenroder Straße für die Dauer des Einsatzes für den Verkehr in beide Richtungen gesperrt worden. In der Folge kam es zu Rückstaus, von der viele Lkw betroffen waren. Wegen der zunächst unklaren Einsatzlage waren die beiden Ortsfeuerwehren Heiligenrode und Groß Mackenstedt, die Drehleiter aus Brinkum und der Einsatzleitwagen aus Fahrenhorst sowie der Rettungsdienst vor Ort. ubu

