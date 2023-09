Bodenständig und nachdenklich: Lars Heppner rückt in den Rat der Gemeinde Stuhr nach

+ © Andreas Hapke Immer wieder zieht es Lars Heppner zu seinem Lieblingsort in Seckenhausen, dem Habenhausener Moor. © Andreas Hapke

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Andreas Hapke schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Er beschreibt sich selbst als einen zurückhaltenden Charakter, gehe lieber fünf Minuten in sich und habe dann eine fundierte Meinung. Lars Heppner ist in der SPD-Fraktion des Stuhrer Rates Nachrücker für Lars Hartwig. Er übernimmt auch die Aufgaben seines Vorgängers im Schul- und im Klimaausschuss.

Seckenhausen – Die SPD-Fraktion wird jünger: Nach Sebastian Koch (24), der schon bei der Kommunalwahl 2021 den Sprung in den Rat schaffte, gehört nun auch der 27-jährige Lars Heppner zum Kreis der Kommunalpolitiker. Der Seckenhauser rückte Ende August für Lars Hartwig nach, der aus privaten Gründen ausgeschieden war.

„SPD hat mich mit Abstand am meisten überzeugt“

Neu aufstellen muss sich die SPD nach dem Wechsel nicht. Heppner hat von Hartwig die Mitgliedschaft im Schulausschuss sowie im Ausschuss für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus übernommen. Diese beiden Gremien würden gut zu ihm passen, findet der Nachrücker.

Den Einzug ins Kommunalparlament hatte Heppner vor zwei Jahren knapp verpasst. 40 Stimmen hatten seiner Auskunft nach gefehlt. Über das Ergebnis sei er trotzdem stolz gewesen. „Dass man es als junger Mensch fast auf Anhieb geschafft hat, ist schon was. Ich hatte mir eigentlich keine großen Hoffnungen gemacht.“

Mitglied der SPD war Heppner zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er sei erst nach der Wahl eingetreten, sagt er. Warum er sich für die Sozialdemokraten aufstellen ließ? „Die hatten mich mit Abstand am meisten überzeugt. Es ist immer noch die Partei, die die Arbeiterinnen und Arbeiter am besten vertritt“, begründet Heppner. Gegen die Grünen habe gesprochen, „dass sie das Thema Klimaschutz über die Bedingungen für die arbeitende Bevölkerung stellen“.

Quereinstieg in den schulischen Vorbereitungsdienst

Die „Vertretung des normalen Arbeiters“ wolle er auch auf lokaler Ebene in den Fokus rücken. „Die Lebenshaltungskosten dürfen nicht durch die Decke schießen. Die Identität einer Gemeinde kann nur erhalten bleiben, wenn die Gemeinde den Rahmen setzt, damit die Kinder hier weiter wohnen.“ Er selbst würde in Stuhr bleiben, „solange dies möglich ist“. Heppner kommt als bodenständiger Typ daher, nicht von ungefähr findet das Gespräch mit ihm im Park Habenhausener Moor in Seckenhausen statt. Immer wieder zieht es ihn dort zu Spaziergängen hin, als Kind hatte er bereits auf dem Spielplatz gespielt.

Nach seinem Abitur an der KGS Brinkum studierte Heppner die Fächer Geschichte und Philosophie an der Uni Bremen. „Ich verstehe die Welt eher über die großen Zusammenhänge“, sagt er. Da sei das Interesse an Geschichte und Politik von Kind an programmiert gewesen.

Dem Bachelor in beiden Fächern folgte der Master in Geschichte. Aktuell ist er Lehrer-Anwärter für die Sekundarstufe I. Dafür nimmt er den Umweg Quereinstieg in Kauf. Der schulische Vorbereitungsdienst hat vor knapp drei Wochen begonnen. Seitdem pendelt Heppner täglich zwischen Seckenhausen und der Oberschule Schwaförden. „Die gefällt mir, weil sie so klein ist.“ Sekundarstufe II war mit seiner Fächerkombination nicht möglich, in ganz Niedersachsen nicht.

: „Die Arbeit mit Kindern macht mir am meisten Spaß“

Für die Zeit nach dem Studium habe er auch über eine Tätigkeit als Lektor oder über eine Universitätslaufbahn nachgedacht. Doch während eines Praktikums in einem Museum habe er gemerkt: „Die Arbeit mit Kindern macht mir am meisten Spaß.“ Da habe er in Erwägung gezogen, Lehrer zu werden. „Dinge zu erklären, gefällt mir. Darum geht es in der Wissenschaft und in der Pädagogik. Als Lehrer steht man dafür an vorderster Front, hat den direkten Draht, den direkten Einfluss. Das ist mir lieber.“

Der Ausstieg Hartwigs fiel zeitlich mit dem Einstieg Heppners in die Schullaufbahn zusammen. Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen, bereite ihm aber keine Schwierigkeiten, betont der Newcomer. Im Gegenteil: Das Mitwirken im Schulausschuss etwa passe gerade aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit. „Ich mache mir keine Sorgen, dass ich überfordert sein könnte.“ Und: „Ich war im Vorfeld informiert worden, dass ich nachrücken könnte“, sagt Heppner. Deshalb habe er schon an einigen Fraktionssitzungen teilgenommen.

„Die Politik hilft mit, die Zukunft der Gemeinde zu gestalten“, stellt Heppner fest. Deshalb sei es wichtig, dass sich junge Menschen einbringen. „Die haben am meisten davon. Oder sie müssen unter den Entscheidungen am meisten leiden.“

„Auf jeden Fall bin ich nicht extrovertiert“

Insofern komme ihm auch die Arbeit im Klimaausschuss ganz gelegen. Schließlich müssten die eigenen Kinder den Klimawandel mit ausbaden. „Man kann versuchen, die Entwicklung zu bremsen oder sich darauf vorzubereiten. Damit kann man auf lokaler Ebene anfangen.“

Die Einstellung eines kommunalen Klimaschutzmanagers – eine seiner ersten Abstimmungen im jüngsten Rat – gehe in die richtige Richtung. Als Ansprechpartner, der gestalterisch eingreifen könne.

Heppner beschreibt sich selbst als einen nachdenklichen und zurückhaltenden Charakter. Er gehe lieber fünf Minuten in sich und habe dann eine fundierte Meinung. „Auf jeden Fall bin ich nicht extrovertiert.“ Das spiegelt sich auch in seinen Hobbys wider, zu denen Modellbau und Tischrollenspiele zählen. Für ihn habe es sich schon „seltsam“ angefühlt, als er im Wahlkampf Karten mit seinem Konterfei verteilt habe. „Aber das gehört dann dazu.“

Kommunalpolitiker sei kein Beruf, für den man eine Ausbildung bekomme, weiß Heppner. „Man wird ins kalte Wasser geschmissen, wärmt sich ein bisschen auf, und dann geht es los.“ Neben der thematischen Arbeit sieht Heppner in der Erstarkung der AfD eine große Herausforderung. Doch auch daraus zieht er eine Motivation für sein politisches Wirken, denn: „Wie kann man eine Demokratie lebendiger gestalten, als wenn man mitwirkt?“