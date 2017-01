191 Blutspender in der Grundschule

Ursel Wüstefeldt (r.), die Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Seckenhausen, hat bei der Blutspende am Mittwochabend Jubiläumsspender geehrt: Präsente erhielten (v.l) Stefanie Arndt (zehn Mal), Renate Warneke (25), Hartwig Wortmann (50) und Annemarie Gebhardt (70). Insgesamt waren 191 Frauen und Männer zum Aderlass in die Grundschule an der Timmstraße gekommen, zwölf davon zum ersten Mal. „Das ist ein super Ergebnis, so viele Spender hatten wir noch nie“, sagte die Vorsitzende. Allerdings sei der Ortsverein auch an seine Grenzen gekommen, es habe lange Wartezeiten gegeben. - sb/Foto: hu