Blick über den Tellerrand

Heiligenrode - Von Angelika Kratz. Einem grauen, eiskalten Februartag wurde zumindest in Heiligenrode ein farbiges Krönchen aufgesetzt. Wer am Samstagnachmittag die uralte Türklinke des ehemaligen Müllerwohnhauses, der heutigen Künstlerstätte, drückte, wähnte sich wie Alice im Wunderland.

„Sabine Nasko – Projekt“ war eher lapidar an der Pforte zu lesen. „Eingeladen“ stand auf der Einladungskarte Naskos, und so fühlten sich die zahlreichen Gäste und ganz besonders das Künstlerinnentrio Helmtrud Kraienhorst aus Hasloh, Ute Naue-Müller aus Dresden und Petra Rös-Nickel aus Ellerhoop. Während das Publikum überwiegend aus der hiesigen Region kam, schaute die Stuhrer Keramikkünstlerin Sabine Nasko bei der Zusammenstellung ihres neuen Netzwerkes ganz bewusst über den Tellerrand. Aus mindestens 100 Kilometer Entfernung sollten die beteiligten Künstlerinnen anreisen.

Kunsthistoriker und Laudator Dieter Begemann aus Martfeld war extra einige Schleifen gefahren, um wenigstens einige Kilometer mehr auf dem Tacho zu verbuchen, wie er in seiner humorvollen Einführung verriet. Bereits seit dem Jahr 1800 hätten sich Künstler in Gruppen zusammengeschlossen, um sich mit der nötigen sozialen Wärme auch wirtschaftlich auf dem Markt zu präsentieren. Miteinander ins Gespräch zu kommen, von Erfahrungen anderer zu profitieren – das sei auch in der heutigen „nachmodernen“ Zeit wichtig, sagte Begemann. Er nahm sein Publikum mit auf eine Entdeckungsfahrt und machte zunächst Halt bei Petra Rös-Nickel und ihren großformatigen Werken aus kleinen bunten Elementen, etwa Zeilen aus einem Text. Als „tanzende Geometrie“ ordnete Begemann den freien, formalen Rhythmus auf den Bildern von Petra Rös-Nickel ein.

„Total anders“ lautete sein Kommentar zu Helmtrud Kraienhorst und ihren mit Mustern gefüllten, flächigen Körpern. Mit kleinen Köpfen und dünnen Beinen stehen sie im spannenden Wechselspiel als Gruppen vor farbigem Hintergrund. Auch bei Helmtrud Kraienhorst sei eine „erhebliche Lust“ an der Farbe zu spüren, sagte Begemann.

Wegen der wechselnden Formen bei den keramischen Arbeiten von Ute Naue-Müller empfahl Begemann ein Umschreiten der Werke. Diese entstehen, wie die Wasserwelten von Sabine Nasko, in einem spannenden Rakubrand, bei dem nicht alles eingeplant werden kann. Die Vasen mit ihren geometrischen Mustern von Helmtrud Kraienhorst verlocken zum Fühlen und Drüberstreichen. „Das darf man, wenn es einem gehört“, so der Ratschlag Begemanns.

Es mache auch Spaß, die Meeresbewohner von Sabine Naskos Unterwasserwelt zu erkunden. „Das sind keine Abbildungen der realen Welt“, sagte Begemann mit Blick auf die Meerlinge oder Sabine Naskos „total praktische Vasenelemente“ mit integrierter Blumenpracht.

Zeit zum Staunen und sich Einlassen gibt es noch bis zum 5. März in der Heiligenroder Künstlerstätte an der Wassermühle 5 – sonnabends jeweils zwischen 15 und 18 Uhr sowie sonntags zwischen 11 bis 18 Uhr oder nach Vereinbarung.