Für Monteure und Pendler: Daniela Ahlden will Motel eröffnen

Erweiterung der Zimmervermietung

+ © Hapke Mit der Vermietung von Monteurzimmern hat die Bürstelerin Daniela Ahlden auf das richtige Pferd gesetzt. © Hapke

Der Fachkräftemangel treibt die Monteure in die Region, und davon profitieren private Zimmervermieter. Zum Beispiel Daniela Ahlden, die in einem Bauernhaus an der Hauptstraße 131-133 in Seckenhausen Monteur- und Businesszimmer anbietet. Das Geschäft läuft so gut, dass die 44-Jährige voraussichtlich Anfang kommenden Jahres auf dem Areal noch ein Motel eröffnet.