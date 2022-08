Blaualgen: Silbersee-Badegäste nehmen Badeverbot gelassen

Von: Rainer Jysch

Teilen

Hinweisschilder und rot-weiße Flatterbänder zeigen an, dass das Baden aus gesundheitlichen Gründen nicht gestattet ist. Blaualgen haben sich im Stuhrer Silbersee breitgemacht. © JYSCH_PHOTO

Baden Verboten: Die Blaualgen halten die Besucher aber nicht vom Silbersee fern. Sie sitzen stattdessen im Schatten und quatschen oder lesen ein Buch.

Stuhr – Im Rahmen einer behördlichen Allgemeinverfügung des Landkreises wurde am Donnerstag die Nutzung des Silbersees zu Badezwecken bis auf Weiteres untersagt. Eine „erhebliche Zunahme des Blaualgenvorkommens an der Badestelle“ habe zu dieser Maßnahme geführt.

Blaualgen können Haut- und Schleimhautreizungen sowie allergische Reaktionen auslösen

Hinweisschilder zeigen das Badeverbot an den beiden Stränden auf Brinkumer und auf Stuhrer Seite an. Die Strandbereiche wurden zudem von der Gemeinde mit rot-weißen Flatterbändern abgesperrt.

Grünliche Schlieren bedecken an vielen Stellen die Wasseroberfläche. „Das gehäufte Auftreten von Cyanobakterien, die Toxine bilden können, kann zu Haut- und Schleimhautreizungen, bei sensiblen Personen zu allergischen Reaktionen bis hin zu toxischen Wirkungen auf innere Organe führen“, heißt es in der Allgemeinverfügung. „Daneben sind Symptome wie Erbrechen und Durchfall möglich.“

Badegäste kamen am Freitagnachmittag noch erwartungsvoll zum Silbersee und mussten angesichts der Sperrung wieder abdrehen. Einige suchten sich eine andere Badestelle, wie am privat geführten Steller See beispielsweise, der aufgrund seines Kiesbodens und mangels Fischbestand aktuell nicht von Blaualgen betroffen ist.

Margrit Junge (69) war am Freitag aus Bremen-Grolland eigentlich zum Schwimmen an den Silbersee gekommen. „Ich habe von der Sperrung des Wassers erst hier erfahren“, sagte die Seniorin, die es sich nun auf der Liegewiese in der Sonne mit einem Buch bequem gemacht hatte.

DLRG hofft auf schnelle Besserung: Badeunterricht muss bis zum 3. September beendet sein

Gisela Schweers, Leiterin der Schwimmausbildung bei der DLRG-Ortsgruppe Stuhr, findet es ebenfalls schade, dass die Badesaison pausieren muss. Vor allem bedauert sie, dass der Schwimmunterricht für die rund 40 Kinder vorübergehend nicht stattfinden kann. Die Zeit drängt: „Es bleiben nur noch zwei Wochenenden für den Unterricht. Am 3. September ist Abbaden und dann ist Schluss“, so Gisela Schweers. „Wir hoffen ja, dass es demnächst regnet und der See dann wieder freigegeben wird.“

Das hofft auch Thomas Schrage, Dauercamper und DLRG-Mitglied. „Der Schleim auf dem Wasser ist einfach ekelhaft und gesundheitsschädlich. Das ist nicht schön“, beklagt er, momentan auf seine morgendlichen Schwimmrunden verzichten zu müssen.

Sie sind gekommen, um zu baden. Gut, wenn man einen „Plan B“ hat und ausgiebig im Schatten plauschen, ein Buch lesen oder die Sonnenstrahlen genießen kann. © Rainer Jysch

Der Pächter der Imbiss-Gaststätte am Silbersee, Mehmet Besir, sieht die Situation ohne Badegäste relativ gelassen. „Wir hoffen ja immer auf gutes Wetter, damit die Badegäste kommen. Das ist jetzt genauso wie bei Regenwetter“, sagte der 54-Jährige, der seit Frühjahr 2019 den Stand betreibt. Etwa 40 bis 50 Prozent seines Umsatzes macht er mit den Campern, die sich rund um den See niedergelassen haben. Der Rest entfällt bei sehr gutem Wetter auf die Tagesgäste. „Dann findet man auf der Liegewiese kaum einen freien Platz“, hatte er beobachtet.

„Einen ständigen Wachdienst an der Rettungsstation halten wir jetzt nicht vor“, so Uwe Schweers, Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe Stuhr. „Die Badeverbotsschilder sind sehr deutlich. Wir sind nicht rund um die Uhr vor Ort, um zu gucken, dass keiner ins Wasser geht. Das Baden geschieht ohnehin stets auf eigene Verantwortung.“ Er wolle den Stand der Verunreinigung beobachten und in dieser Woche neue Fotos an das Gesundheitsamt schicken. „Die können das allein an der Farbgebung erkennen, ob sich da etwas verändert hat.“ Das Gesundheitsamt habe genaue Zeitintervalle, zu denen sie vor Ort Proben ziehen und damit die Wasserqualität beurteilen. Zuletzt sei dies am 28. Juli geschehen, drei Tage vor dem Triathlon am Silbersee. „Da hatten wir beste Wasserqualität“, erinnert sich Gisela Schweers.