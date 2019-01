20. Jazzfest in Stuhr: Geballte Power am Samstag im Rathaus

Stuhr - Von Detlef Voges. Alt-Saxofon, Tenor-Saxofon, Schlagzeug, Percussion, Congas, E-Bass, Kontrabass, Klavier, Hammond-Orgel, Trompete, E-Gitarre, Gesang - die Macher des 20. Jazzfests in Stuhr hatten sich zur Jubiläumsgala am Samstag geballte Jazzpower ins Rathaus geholt. Aber nicht irgendwen, sondern jene Musiker, die im Laufe der Jahre immer mal wieder auf dem Jazzforum vertreten gewesen waren.

Darunter mit Caspar Heinemann (E-Gitarre), Dierk Bruns (Alt-Sax), Eckhard Petri (Tenor-Sax), Klaus Möckelmann (Hammond) und Jens Schöwing (Klavier) musikalische Geburtshelfer. Sie hatten schon vor 20 Jahren das Festival mit aus der Taufe gehoben. Am Samstag verstärkten sich die Fünf um Uli Beckerhoff (Trompete), Susanne Hwang (Gesang), Marcello Albrecht (E-Bass), Christian Frank (Kontrabass), Marc Prietzel (Schlagzeug) und Michi Schmidt (Percussion). Zehn gestandene Herren plus Dame. Oder wie der Festivalleiter Jens Schöwing beim Intro durchaus stolz verkündete: „Allstars und geschätzte Kollegen.“

Sie kehrten dorthin zurück, wo sie schon musikalische Spuren hinterlassen haben und bereicherten diese unter dem Motto „Stories of Modern Jazz Part 2“. Die zehn Herren mit Dame servierten einen spannenden Stilmix und erwiesen sich erneut als profunde Wanderer zwischen Funk, Latin und zeitgenössischem Jazz - getragen, wild und bisweilen schrill, aber stets unterhaltsam. Die Zuhörer quittierten das mit spontanem Beifall.

Schöwing versprach einleitend nicht zu viel, als er ein buntes Programm mit allen Tempi und unberechenbarer Ausformung ankündigte. Die Stärke der Präsentation lag nicht nur in der Qualität der Musiker, allesamt dekorierte Experten in der Gestaltung von Tönen. Jazz lässt sich natürlich stundenlang in der gleichen Formation spielen. Bei der Gala am Samstag im Stuhrer Rathaus schlüpften die zehn Herren mit Dame aber immer wieder in unterschiedliche Besetzungen, spielten mal als Quartett, Oktett bis hin zur kompletten Gruppe - zwangsläufig verbunden mit unterschiedlichen thematischen Schwerpunkten. Allein schon der Auftritt der Bläser bestimmte Intensität und Klangfülle.

Bill Evans „Shorty shuffle“ schuf gleich einen coolen Start mit einem mächtigen Bläseranteil, wo auch jeder der neun Aktiven Kostproben seines Könnens abgeben konnte. Zum Septett verschlankt, folgte mit „You don‘t talk to me“ eine bluesige Adaption nach John Mayalls Bluesbreakers mit einem schwungvoll agierenden Klaus Möckelmann an seiner beliebten Hammond B3 Orgel. Möckelmanns eigene Komposition „A rainy Night“ klärte das Publikum sehr stimmungsvoll auch über den Kompositionsanreiz des Musikers beim nächtlichen Tankstellenbesuch auf. Zwei E-Gitarren und Petris Tenorsax gaben zusätzlich Gas.

Danach der bewusste Rückzug zum Quartett ohne Bläser. Pat Methenys „James“ geriet zu einer sanften Ballade mit Bass, Klavier, Congas und Schlagzeug. Gelegenheit, auch die wichtigen Background-Spieler wie Marc Prietzel, der übrigens als einziger voll durchspielte, Michi Schmidt und Marcello Albrecht in Szene zu setzen.

Bei „Affirmation“ von George Benson konnte Caspar Heinemann an seiner E-Gitarre zeigen, was in ihm steckt. Mit „Wail Bait“ und „Hymn of the Orient“ von Clifford Brown präsentierte Uli Beckerhoff seine Qualitäten als Trompeter. Der Musikprofessor an der Folkwang Hochschule in Essen erfreute das Publikum nach der Pause mit seinen feinen Balladen „Sarah“ und „Para Jimbo“, in denen auch Jens Schöwing (Klavier) und Christian Frank (Kontrabass) mit Beckerhoff wunderbar harmonierten.

Mit „Para Jimbo“ zu Ehren des brasilianischen Musikers Antonio Carlos Jobim, nach dem auch der internationale Flughafen in Rio benannt ist, gelang ein exotischer Ausflug an die Copacabana und zum Bossa Nova. Dazu erzählte Beckerhoff eine heitere Anekdote. Beim Einspielen seiner neuen CD fragte er die Zuschauer im Zusammenhang mit Jobim, ob jemand einen bekannten Musiker und gleichzeitigen Namensgeber für einen Flughafen kenne. Die Antwort Franz Josef Strauß verblüffte den Trompeter dann doch.

Auf die richtige Betriebstemperatur brachte ein Sextett die Zuhörer mit „Friday Night at the Cadilac Club“. Funk-Musik mit E-Elementen sorgten für Drive und Stimmung, der eindrucksvolle Sax-Auftritt von Petri für einen besonderen Akzent. Der Sax-Dialog mit dem Kollegen Bruns (Alt-Sax) gehörte übrigens mit zu den fesselndsten Momenten des Konzerts.

Die Sängerin Susanne Hwang erweiterte das ohnehin umfangreiche musikalische Spektrum noch um eine spezielle Note. Mit den Klassikern „My funny Valentine“ und „Makin whoopie“ sowie Madonnas „You‘ll see“ brachte sie auch Pop-Elemente ins Spiel, die das Programm auf durchaus angenehme Weise abrundeten. Die zehn Herren plus Dame hinterließen neue Fußspuren beim Jazzfest und verabschiedeten sich mit der Zugabe „Sunny“ von einem begeisterten Publikum.