Ein bisschen zu viel Sonne zum Sommerfest

Feier der Kirchengemeinde Heiligenrode: Weniger Besucher aufgrund der Hitze / Viel Musik und kleiner Flohmarkt

+ Der Posaunenchor Heiligenrode spielt beim Sommerfest auf. Foto: Heinfried Husmann

Heiligenrode – Wenn das Sommerwetter allzu gut ist, mag eigentlich keiner seinen Garten oder die Liegewiese am Badeteich verlassen. So litt das Sommerfest der evangelischen Kirchengemeinde Heiligenrode ein wenig unter einer nicht so üppigen Besucherzahl. Wer sich kein „Hitzefrei“ nahm, sollte hinsichtlich des bunten Programms unter dem Motto „Mit Musik in den Sommer“ nicht enttäuscht werden.