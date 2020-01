Bingo, Talentshow, Kickboxen und weitere Ideen

Neuntklässler gestalten das MGH-Programm mit / Leiterin Daniela Gräf: „Vieles können wir sofort umsetzen“

+ Leonie (15, v.r.) und Eleini (14) präsentieren in der ehemaligen Backstube des Brinkumer Mehr-Generationen-Hauses (MGH) ihren Vorschlag für eine Bingo-Veranstaltung. Die Leiterin des MGH Daniela Gräf und Lehrerin Heidrun Meier hören aufmerksam zu.

Brinkum - Von Rainer Jysch. „Wir schlagen ein Bingo-Spiel für über 30-Jährige vor. Das kann jeden ersten Freitag im Monat für bis zu 20 Personen stattfinden, von 18.30 bis 20 Uhr.“ Leonie (15) und Eleini (14) aus dem neunten Realschuljahrgang der KGS-Brinkum haben sich Gedanken gemacht, welche Veranstaltungen im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) neben den bereits regelmäßigen Terminen angeboten werden könnten. Am Dienstag haben sie und weitere Schüler ihre Ideen der Leiterin des MGH, Daniela Gräf, Lehrerin Heidrun Meier sowie den Mitschülern in der ehemaligen Backstube des „Schaumlöffelhauses“ präsentiert. Auch für die Finanzierung haben Leonie und Eleini einen Plan: „Wer etwas essen oder trinken möchte, gibt eine kleine Spende an das MGH.“