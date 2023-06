Bike & Repair in Brinkum: Zu wenige Werkstätten für zu viele Fahrräder

Von: Rainer Jysch

Teilen

Philipp Aaron Naumann (l) und Kim Rosner: die Inhaber des neuen Betriebes „Bike & Repair“ in Brinkum. Die Reparatur von Zweirädern und der Verkauf von Gebrauchträdern stehen im Vordergrund der Geschäftstätigkeit. © Rainer Jysch

Der Name ist Programm: „Bike & Repair“ nennt sich das neue Angebot, das sich an Fahrradnutzer richtet und neben dem Verkauf von gebrauchten, aufbereiteten Zweirädern, vor allem Reparaturen und Wartungen anbietet. Kim Rosner (39) und Philipp Aaron Naumann (35) wagten jetzt mit dem Unternehmen „Bike & Repair“ den Sprung in die Selbstständigkeit.

Brinkum – Anfang Juni haben sie ihren Betrieb auf einer Fläche von 115 Quadratmetern an der Syker Straße 24-26 im Herzen von Brinkum eröffnet. Beratung rund um das Fahrrad sowie der Verkauf von Fahrrad-Ersatzteilen und -Zubehör gehört ebenfalls zum Angebot.

„Wir geben unserer Leidenschaft einen Raum, von dem unsere Kunden voll und ganz profitieren werden. Wir haben uns hier einen Traum erfüllt“, sagt Kim Rosner, der 20 Jahre bei einem großen Fachhändler in Bremen beschäftigt und dort sieben Jahre als Werkstattleiter tätig war. Auch für den gelernten Fahrradmechaniker Philipp Aaron Naumann ist die Reparatur von Zweirädern zu einem wichtigen Teil seines Berufslebens geworden. In das kleine Ladengeschäft und die Werkstatt haben die Inhaber kräftig investiert.

Viele Reparaturaufträge kamen aus dem südlichen Bremer Umland

Die Entscheidung, sich in Brinkum niederzulassen, resultierte aus dem Kundensegment, das sie bei ihrem früheren Arbeitgeber ausmachen konnten: Viele Reparaturaufträge kamen aus dem südlichen Bremer Umland. „Wir haben festgestellt, dass es augenblicklich sehr schwer ist, einen zeitnahen Termin für eine Fahrradreparatur zu bekommen. Wartezeiten von sieben bis zehn Wochen sind keine Seltenheit“, beschreibt Rosner die frustrierende Situation für die Kunden.

„Die Zahl der Fahrräder ist im Verhältnis zur Zahl der Werkstätten stark gestiegen“, bringt Rosner das Kapazitätsproblem der Branche auf den Punkt. Veröffentlichte Zahlen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) geben ihm recht: Der Verkauf ging bei 4,6 Millionen Fahrrädern nur leicht zurück. Mit 2,2 Millionen verkauften Elektrorädern (Marktanteil: 48 Prozent) legte das Segment aber im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent zu.

Es gibt zu wenig Fachpersonal

„Viele Geschäfte, die neue Fahrräder verkaufen, nehmen nur noch Räder zur Reparatur an, die sie selbst verkauft haben. Es gibt einfach zu wenig Fachpersonal“, sagt Rosner und hebt hervor: „Wir schicken niemanden weg.“

Die beiden kümmern sich um alle Marken und Radtypen, auch Kinderräder. Schwierig sei es lediglich mit sogenannten Kaufhaus-Modellen, bei denen die Ersatzteil-Beschaffung fast unmöglich ist. „Ich kann ja nicht in China anrufen, um die benötigten Teile zu bekommen“, so Kim Rosner.

Repariert werden auch Diensträder, die Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern über ein Leasingmodell von „JobRad“ zur Verfügung stellen.

Bei E-Bikes beschränkt sich der Handel auf Bosch-Antrieb

„Bike & Repair“ bietet im Verkauf ausschließlich gebrauchte Fahrräder an, Inzahlungnahmen, die von anderen Händlern gekauft werden oder Leasing-Rückläufer. Die Fahrzeuge werden geprüft und vor dem Verkauf in einen neuwertigen Zustand versetzt. „Die Räder sind dann tipptopp und technisch einwandfrei.“

Bei den E-Bikes beschränkt sich der Handel auf den Bosch-Antrieb, „weil man diese Geräte mit ruhigem Gewissen weiterverkaufen kann“, erklärt Rosner und verweist auf den Status als Bosch-Service-Partner. „Wir können hier die Ladezyklen auslesen und so den Zustand prüfen.“ Auf Reparaturen bekommen die Kunden grundsätzlich ein Jahr Gewährleistung.

Geöffnet ist das Ladengeschäft montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr. „Wir überlegen gerade, ob wir auch eine Öffnung am Samstag organisieren können“, so Kim Rosner.