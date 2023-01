Big nimmt beim Neujahrsempfang in Brinkum Abschied vom Bremer Tor

Von: Andreas Hapke

Stoßen aufs neue Jahr an: (v.l) Marco Kleinert, Lars Gudat (zweiter und erster Vorsitzender der Big), Bürgermeister Stephan Korte und Constantin von Kuczkowski (IHK). © Andreas Hapke

Ein Hauch von Wehmut lag am Sonntag über dem Neujahrsempfang der Brinkumer Interessengemeinschaft (Big): Zum 15. und letzten Mal begrüßte der Big-Vorsitzende Lars Gudat die Besucher im angestammten Restaurant Bremer Tor, das im Zuge der Brinkumer Ortskerngestaltung abgerissen wird. Rund 80 Besucher hatten den Weg dorthin gefunden, mehr als angemeldet waren.

Brinkum – Gudat hieß Vertreter aus der Politik ebenso willkommen wie Mitglieder der anderen beiden Interessengemeinschaften und der Big.

Letztere machte der Vorsitzende auf die Generalversammlung am 15. März aufmerksam. Er würde sich über viele Teilnehmer freuen, „obwohl Vorstandswahlen“ auf der Tagesordnung stünden. Wegducken gilt nicht: „Wir holen alle Mitglieder persönlich ab“, scherzte Gudat.

Eine frohe Botschaft für alle Gäste

Eine frohe Botschaft hatte er für alle Gäste parat: Der 15. Stuhrer Frühjahrs- und Gewerbemarkt wird definitiv stattfinden, und zwar vom 14. bis 16. April auf dem Festplatz an der Bassumer Straße. Gudat begründete dies mit den positiven Anmeldezahlen. 80 Prozent der Flächen im Zelt seien bereits vergeben. „Wer noch nicht angemeldet ist, der muss sich sputen“, sagte Gudat. Auf dem Außengelände gebe es ebenfalls noch einige Plätze.

Ihren nächsten Markt peilt die Big für 2026 an. Heißt: Im April wird auch diese Veranstaltung zum letzten Mal an ihrem angestammten Platz über die Bühne gehen, weil die Gemeinde dort ein Hallenbad bauen lässt.

Gleich zwei Referenten hatte die Big zu ihrem Start ins neue Jahr eingeladen: Bürgermeister Stephan Korte und Constantin von Kuczkowski, Leiter der Geschäftsstelle des Landkreises Diepholz der Industrie- und Handelskammer Hannover. Beide hatten ihre Ausführungen unter das Motto Herausforderungen gestellt. Während Korte sein Augenmerk naturgemäß auf die Gemeinde Stuhr richtete, sprach von Kuczkowski über die generellen Herausforderungen, welche die Digitalisierung nach wie vor für den Handel bedeutet.

Über rund 80 Besucher hat sich Big-Vorsitzender Lars Gudat am Sonntag beim letzten Neujahrsempfang im Bremer Tor gefreut. © Andreas Hapke

Kortes Themen reichten von den Finanzen über das Klima und die Geflüchteten bis hin zum Fachkräftemangel. Die dafür vorbereitete Präsentation warf „Fernbedienung Lothar Wimmelmeier“ (Korte), seines Zeichens Stuhrs Wirtschaftsförderer, an die Leinwand.

Korte ging auf die Krisen der vergangenen drei Jahre ein, die Stuhr finanziell gut überstanden habe. Die Gewerbesteuer als größte Einnahme der Kommune sei lediglich 2020 eingebrochen, damals aber von Bund und Land ausgeglichen worden. 2022 habe die Gewerbesteuer 40 Millionen Euro in die Gemeindekasse gespült, ein neuer Rekord. Die Gewerbesteuereinnahmen würden so gut fließen, dass die Umlagezahlungen inzwischen die Personalkosten als größte Ausgabe abgelöst hätten.

Auf vielfältige Weise nimmt die Kommune laut Korte ihre Verantwortung für Klima und Umwelt wahr. Jede Baumaßnahme werde mit einem energetischen Konzept versehen und jede freie Dachfläche mit einer Fotovoltaikanlage. Die Gründung eines Ausschusses für Klima- und Naturschutz, Naherholung und Tourismus sowie eines Unternehmernetzwerks Energie und Klimaschutz führte Korte ebenfalls an. Und: Die Gemeinde wollte in das Thema Tiefengeothermie einsteigen.

Korte rief die Besucher auf, der Verwaltung mögliche Kapazitäten mitzuteilen

Was die Situation der Geflüchteten in Stuhr angeht, habe die Gemeinde 2023 einen zusätzlichen Bedarf von 194 Plätzen, „100 können wir bereitstellen“. Er rief die Besucher auf, der Verwaltung mögliche Kapazitäten mitzuteilen. Zur Bewältigung des Fachkräftemangels kündigte Korte neben Maßnahmen für die Akquise von Kita-Personal eine bessere Präsentation der Kommune in der Öffentlichkeit an. „Wir wollen zeigen, was abseits der Gewerbeflächen Sache ist. Stuhr hat eine hohe Lebens- und Aufenthaltsqualität.“

Korte gab auch einen Überblick über die anstehenden Schritte zur Gestaltung des Brinkumer Ortskerns, etwa die Verlagerung der Bushaltestellen hin zum Bremer Tor. Der Bürgermeister griff Gudats Worte zum Abschied von der Location auf: „Genießen Sie es noch mal. Demnächst werden sie zwei bis drei Etagen höher sitzen.“ Grund: Das Bremer Tor weicht einem Hotelneubau. „Nächstes Jahr um diese Zeit“ wolle die Gemeinde wissen, wie der künftige Marktplatz, die Fläche des heutigen Zob, aussehen wird.

Der Austausch mit den Bewohnern ist wichtig

Wie wichtig der Austausch mit den Bewohnern ist – und darum geht es ja auch beim Neujahrsempfang –, verdeutlichte Korte an zwei Beispielen im Zusammenhang mit der Bassumer Straße. Kein Verständnis hätten einige Bürger für das Radwegkonzept und die Sanierung des ortsprägenden Hauses an der Bassumer Straße 10. Letzteres sieht Korte als „gute Chance, etwas Sinnvolles mit dem Gebäude anzustellen“, alldieweil 750 000 Euro an Zuschüssen flössen. Unter anderem sollen dort Vereine und Institutionen ein Forum bekommen. Bedarf und Nachfrage seien vorhanden.

Und in Sachen Verkehrsführung auf der Bassumer Straße – sie soll den schwächeren Verkehrsteilnehmern zu mehr Sicherheit verhelfen –, bat Korte: „Geben Sie dem Projekt noch ein wenig Zeit.“