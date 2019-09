Bierlaster kippt im Dreieck Stuhr um und blockiert A28-Auffahrt

In der Überleitung von der Autobahn 1 auf die A28 in Richtung Oldenburg ist der Lastwagen auf die Leitplanke gekippt.

Ein Bierlaster ist am Donnerstagnachmittag im Dreieck Stuhr umgekippt. Der Lastwagen blockiert die Überleitung zwischen der Autobahn 1 und der Autobahn 28.

A1/A28: Sperrung dauert bis in die Nacht hinein

Update, 20.15 Uhr: Die Sperrung der Überleitung von der A1 auf die A28 dauert am Abend noch an. Nach Schätzungen der Polizei wird die Räumung der Unfallstelle noch mindestens bis in den späten Abend dauern.

Zwei Kräne sind aktuell dabei, den Bierlaster aufzurichten. Falls beim Aufrichten Bierkisten auf die Fahrbahn fallen, könne es auch noch länger dauern, so die Polizei.

Lastwagen kippt auf Autobahn bei Stuhr um

Stuhr/A1/A28 - Der Alleinunfall ereignete sich am Donnerstag gegen 16.30 Uhr, teilt die Feuerwehr mit. In der Kurve verlor der Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, das seitlich auf die linke Leitplanke kippte und liegen blieb.

Neben der Autobahnpolizei rückte die Feuerwehr Groß Mackenstedt an, um die Einsatzstelle abzusichern. Außerdem nahmen die Kameraden auslaufenden Dieselkraftstoff auf, bis das Leck im Tank gestopft werden konnte.

Dreieck Stuhr: Überleitung bis auf Weiteres gesperrt

+ Die Feuerwehr sperrte die Auffahrt auf die A28 nach dem Unfall. © Nonstopnews Die Feuerwehr übergab die Einsatzstelle nach rund einer Stunde an die Autobahnpolizei. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge mit 18 Feuerwehrleuten.

Stand 18.20 Uhr: Die Überleitung von der A1 auf die A28 im Dreieck Stuhr ist laut Verkehrsmanagementzentrale bis auf Weiteres gesperrt. Es besteht Staugefahr. Die Umleitungsempfehlung: Autofahrer sollen die Abfahrt Delmenhorst-Ost nutzen, über die Delmenhorster Straße in Richtung Gr. Mackenstedt fahren, dort auf die A28 in Richtung Leer wieder auffahren.

