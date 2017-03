„Die Empörung in Fahrenhorst ist groß“

Der Radweg an der Warwer Straße lässt auf sich warten.

Fahrenhorst - Von Andreas Hapke. Wenn am kommenden Donnerstag der Ausschuss für Verkehr, Ordnung und Soziales tagt, dann steht ein Dauerbrenner auf der Tagesordnung: der Bau des Radwegs entlang der Warwer Straße (K 114) in Fahrenhorst. Der Sachstandsbericht wird den Politikern allerdings nicht schmecken, denn mit der für dieses Jahr geplanten Umsetzung des Projekts wird es nichts (wir berichteten).

Zuletzt hatte der Verwaltungsausschuss im November 2015 beschlossen, den Radweg an der Südseite der Warwer Straße von der B 51 bis zur Straße „Zum Warwer Sand“ zu bauen – unter der Voraussetzung einer Förderung nach dem sogenannten Entflechtungsgesetz. Den entsprechenden Antrag stellte der Landkreis als zuständiger Baulastträger beim Land. Doch die Bewilligungsstelle, in diesem Fall der Geschäftsbereich Hannover der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, lehnt eine Bezuschussung ab und begründet dies mit der geplanten Breite des Radwegs von zwei Metern. Förderfähig sei lediglich eine Breite von 2,50 Metern. Der Kreis indes beharrt auf seiner Ansicht, dass auch zwei Meter ausreichen.

„Das muss jetzt schnellstens geklärt werden“, sagt der Fahrenhorster SPD-Politiker Peter Strohmeyer. „Was da passiert, ist sehr bedauerlich. Die Bewohner sind empört.“ Strohmeyer veranstaltet im örtlichen Mehrgenerationenhaus das plattdeutsche Frühstück. Dort seien die Wogen hochgeschlagen, wobei die Teilnehmer auch die Gemeinde kritisiert hätten. „Die kann nun wirklich nichts dafür.“ Vielmehr habe die Kommune überhaupt erst dafür gesorgt, dass das Projekt im Kreisstraßenbauprogramm einen großen Sprung nach vorne gemacht habe.

Der Fahrenhorster Dierk Jobmann kann über den Sachverhalt nur mit dem Kopf schütteln. „Das hat etwas von einem Schildbürgerstreich“, sagt er. Jobmann betreibt mit seiner Frau Ellen das „Klönschnack-Cafe“ im MGH und hatte es wie Strohmeyer mit aufgebrachten Bewohnern zu tun gehabt. „Wir brauchen einen sicheren Weg für ältere Leute zum MGH und zum Friedhof“, fordert Jobmann. Die Warwer Straße sei „relativ schmal. Als Radfahrer kann man dort nicht ausweichen; wenn, dann muss man in den Graben springen“. Schulkinder müssten die Straße nutzen, um zur Bushaltestelle zu kommen. „Und zum Teil darf man auf dem Abschnitt 70 fahren.“

Bürgermeister Niels Thomsen kann den Ärger verstehen. Der Radweg habe eine hohe Bedeutung und sei unverzichtbar für Radler und Fußgänger, um Sportplatz und Friedhof zu erreichen. „Ich bin sehr unglücklich, dass sich das verzögert.“

Jobmann hat nach eigener Auskunft ein „heißes Gespräch mit Politikern der Gemeinde“ geführt. Diese hätten ihm versichert, dass der Radweg im kommenden Jahr gebaut werde. Doch das ist alles andere als sicher. „Wenn wir Glück haben, klappt das 2018, wenn nicht, dann ein Jahr später“, sagt Benno Arens vom Fachdienst Hoch-, Tief- und Landschaftsbau. So steht es auch in einer Vorlage des Kreises, wonach die Radwege „frühestens in 2018 realisiert werden können. Weitere Verzögerungen, insbesondere beim Zuwendungsgeber, sind ebenfalls nicht ausgeschlossen“. Für Fahrenhorst wäre das besonders ärgerlich, denn von der Verschiebung ist auch die Fahrbahnerneuerung der K 114 betroffen. Beide Projekte sollen zeitgleich über die Bühne gehen, um die Belastung für die Anwohner zu verringern.