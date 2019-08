Bewegen, balancieren und etwas wagen

Brinkum - Von Heiner Büntemeyer. Die Gebrauchsspuren auf den neuen Pausenhofgeräten der Brinkumer Grundschule bestätigen, was sich Kollegium, Förderverein und Elternschaft von der neuen Kletterlandschaft erhofft haben: Sie wird von den Kindern angenommen.

„Die Kinder haben davor schon am ersten Schultag Schlange gestanden“, berichtet Konrektorin Conny Glander. Kein Wunder, denn dieses Ensemble hat Aufforderungscharakter und bietet den Kindern wunderbare Anreize, sich zu bewegen, zu balancieren, zu klettern, zu turnen und etwas zu wagen.

Wie Kassenwart Gerrit Schmidt und der Vorsitzende Uwe Knipper vom Förderverein berichten, hat der Verein seit gut zwei Jahren für dieses Projekt Geld gesammelt. Mit Einnahmen aus Adventsbasar, Losverkäufen und einem Spendenlauf wurde der Grundstock gelegt. Auch die Schule stellte Mittel. Doch erst, als die Stiftung „Ein Herz für Kinder“ 15 000 Euro draufpackte, konnte die rund 34 000 Euro teure Anlage in Auftrag gegeben werden.

Die auf die Gestaltung von Spielplätzen, Pausenhöfen und Spiellandschaften spezialisierte Bremer Firma Ghepetto wurde im Januar mit dem Projekt beauftragt. Inhaber Axel Zarsteck und seine Mitarbeiter haben aus ihrem Fundus an Holzspielwelten verschiedene Elemente ausgewählt und sie dem vorhandenen Platz angepasst. Das verwendete entsplintete Robinienholz verspricht eine lange Lebensdauer, zumal es auf Stahlbuchsen montiert wurde, die wiederum in Betonfundamenten ruhen.

Im Mittelpunkt steht eine aus leicht abgeflachtem Vollholz errichtete Kombination aus Plattformen, Balancier- und Kletterbalken, die durch Seile Sicherheit versprechen. Reckstangen in unterschiedlicher Höhe fordern zum Turnen und zum „Schweinebaumeln“ auf. In einer Reihe stehen mehrere auf kräftigen Federn gelagerte Plattformen, die durch mutige Sprünge erreichbar sind.

So ist eine Ergänzung zu dem vor einigen Jahren ebenfalls vom Förderverein bezahlten Geo-Ball mit dem Kletternetz entstanden. Kerstin Frohburg bedankt sich im Namen der Gemeinde für diese Anlage, die sie als Sahnehäubchen im Schulhof- und Spielplatzangebot der Gemeinde bezeichnete. Auch Schulleiter Florian Faller, seit dem 1. August im Amt, bedankt sich beim Förderverein für das Geschenk und erinnerte daran, dass an dessen Zustandekommen auch seine Vorgängerin Jutta Hisgen beteiligt war.

Der Vorstand des Fördervereins wird sich in den nächsten Wochen in den vier ersten Klassen vorstellen, die heute eingeschult werden. Damit möchte er neue Mitglieder in der Elternschaft gewinnen, denn der neue Klettergarten soll nicht das letzte Projekt sein, das vom Förderverein beschafft wird.