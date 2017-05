Elekronisch unterwegs: Beunruhigende Schätzung

Wie weit kommt der Nissan Leaf wirklich?

+ © Sigi Schritt Redakteur Andreas Hapke am Steuer des Elektroautos Nissan Leaf. © Sigi Schritt

Stuhr - Von Andreas Hapke. Meine Vorbehalte waren groß. Mit einem kleinen Elektroauto würde ich im Konzert der großen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren vielleicht nicht untergehen, aber niemals die erste Geige spielen. Außerdem hatte ich bereits in meiner Zeit als Motorradfahrer eine Aversion gegen Leute, die ihren Hobel per Knopfdruck anließen. Eine Maschine musste angetreten werden, im Zweifel bis der Schweiß in Strömen aus dem Helm rann.