Betrug im Internet: Bewährungsstrafe für 31-Jährigen

Käufer zahlen, erhalten aber keine Ware

Stuhr - Von Dieter Niederheide. Der Liebe wegen sei er aus südlichen Gefilden im niedersächsischen Stuhr gelandet. Das gab ein 31-jähriger Mann im Syker Gerichtssaal an, der wegen gewerbsmäßigen Betrügereien und der Abgabe einer falschen eidesstattlichen Versicherung angeklagt war. Die Liebe hielt nicht lange, seine Arbeitsstelle verlor er auch, und das Geld war mehr als knapp. So kam es, dass der bis dato straffreie Mann versuchte, durch Internetbetrug an Geld zu kommen – und nun zu zehn Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt wurde.