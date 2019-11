„Betriebe müssen sich sexy machen“

Was tun gegen den Fachkräftemangel? Expertentipps beim Mit-Treffen

+ Personal ist ihr Thema: Bastian Kleinewegen (links) und Tom Grundmann referieren im Bremer Tor. Foto: Hapke

Brinkum - Von Andreas Hapke. Nicht genug, dass der Fachkräftemangel längst bei den Stuhrer Unternehmen angekommen ist. Künftig dürfte sich die Lage weiter verschärfen. Dies jedenfalls befürchten einige der Unternehmer, die am Mittwochabend die Mitgliederversammlung der Stuhrer Mittelstands- und Wirtschaftsunion (Mit) im Hotel Bremer Tor in Brinkum besucht haben. Doch kapitulieren gilt nicht. Wie es trotzdem funktionieren könnte, schilderten zwei Experten in ihren Impulsreferaten.