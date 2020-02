Brinkum - Von Andreas Hapke. Wie hatte es sich wohl für die Frauen aus dem Lager Obernheide angefühlt, jeden Morgen zu Fuß zum Bahnhof in Alt-Stuhr zu laufen? Sich dabei von den Aufsehern anschreien und schikanieren zu lassen? Einige Schüler der KGS Brinkum haben dies in einem Theaterworkshop nachempfunden. In wechselnden Rollen sind sie als Inhaftierte und Nazi-Schergen durch die Gemeinde marschiert.

„Wir mussten uns unterwegs vor Bomben in Sicherheit bringen, durften nicht sprechen und wurden geschlagen. Als SS-Leute mussten wir unsere Kameraden anschreien. Das war nicht so lustig“, berichtet Aynaz aus der R9c. Eigentlich sei es ganz schön in Brinkum. Dass es vor 70 Jahren anderes gewesen sei, finde sie „erschreckend“. Ihre Klassenkameradin Kemleh fügt hinzu: „Das war bestimmt nicht cool, das jeden Tag zu machen. Die Leute haben uns angestarrt und sich über uns lustig gemacht.“

Der simulierte Gang war einer von vielen Bestandteilen des Projekts „Frauen aus Obernheide“, an dem die Neuntklässler aus der Haupt- und der Realschule sowie der zehnte Jahrgang des Gymnasiums teilgenommen haben. Die Jugendlichen haben sich jeweils einen Vormittag von der zweiten bis sechsten Stunde mit dem Thema auseinandergesetzt. Vorangegangen war eine Einführungsstunde.

In den verschiedenen Workshops entstanden Stellwände, auf denen die Schüler zum Beispiel den Gang der Frauen auf einem Stadtplan nachzeichnen oder sich mit der Kleidung und der Ernährung der Inhaftierten auseinandersetzen. Sie haben die Frauen anhand von Barbie-Puppen mit abgeschnittenen Haaren, dürftiger Kleidung und ohne Schuhe dargestellt. Das Mahnmal Obernheide haben sie mit Legosteinen nachgebaut, andere Mahnmale aus Modelliermasse entworfen. Und sie haben Menschen auf der Straße zu ihrer Einstellung zu Juden befragt.

Alle Ergebnisse sind in eine Ausstellung eingeflossen, die noch bis Dienstag in einem Klassenraum der KGS zu sehen ist. Auch Oberstufenschüler sind angehalten, die Präsentation zu besuchen. Ob die Ausstellung noch ins Rathaus wandert, ist noch nicht geklärt.

„Wir haben unterschiedliche Zugänge gelegt“, fasst die Geschichts- und Deutschlehrerin Natalie Saar das Projekt zusammen. Sogar Audioguides waren geplant, sind aber nicht rechtzeitig fertig geworden.

„Ich finde es gut, dass die Schule mit kleinen Schritten anfängt. Es wird hoffentlich größer und verbreitet sich in jeder Stadt“, sagt Kemleh. Helin (R9b) stimmt ihr zu: „Ich habe schon früher Filme gesehen und eher drüber weggeschaut. Aber in der Schule nimmt man das Thema ernst.“ Für Kilian (H9a) ist es egal, „welche Herkunft man hat: Jeder kann dazu beitragen, dass Rassismus aufhört. Es ist gut, in der Schule damit anzufangen.“ Ihm sei es wichtig, das Thema nicht unter den Tisch fallen zu lassen“, sagt Kilian. „Mit geht es darum, wie mit dieser Geschichte umgegangen wird. Es gibt Parteien, die sind auf das alte Bild fixiert. Das ist erschreckend.“

Helin hat in der Interviewgruppe mitgemacht, die „älteren Menschen“ Fragen gestellt hat wie: Passen Juden zu uns? 63 von 79 stimmten voll und ganz zu, nur zwei überhaupt nicht. Der Aussage, dass Juden in der Gesellschaft viel Einfluss haben, stimmten 9 von 77 Befragten voll und 16 teilweise zu. 32 waren unentschieden. Dass viele Juden aus dem Holocaust heute Vorteile ziehen wollen, sehen 5 von 75 Befragten genauso, 4 teilweise, 11 sind unentschieden. 2 von 77 Befragten finden, dass die Juden an ihren Verfolgungen mitschuldig seien.

Für Aynaz ist das „eine traurige Einstellung. Und sie geben die an ihre Enkelkinder weiter.“ Sie und Kemleh haben nach eigener Auskunft im Alltag schon Erfahrungen mit Ausländerfeindlichkeit gemacht. „Ich bin in Bremen mal bespuckt worden“, sagt Kemleh. „Ich habe beobachtet, wie Leute bei Andersfarbigen komisch grinsen“, erzählt Aynaz.

„Krass“ findet es Christian (G10b), dass das Mahnmal auf dem Weg zu seinem Onkel liegt. „Und früher will niemand etwas gesehen haben?“, wundert er sich. Auch sein Klassenkamerad Ben ist den Weg vorbei am Mahnmal schon oft gefahren. „Erschreckend, dass das vor der Haustür passiert ist. Aber so kann man sich besser in die Situation hineinversetzen als in Bergen-Belsen.“

„Wir wollen Erinnerungsarbeit leisten“, sagt Natalie Saar. „Wir wollen klar machen, dass dies nie wieder passieren darf, und den Schülern aus den Köpfen treiben, sie seien Schuld daran.“ Ihre Kollegin Bianca Müller hat während der Workshops Unterschiede in den Vorkenntnissen, dem Engagement und der Betroffenheit der Schüler ausgemacht. Manchen sei es egal gewesen, andere hätten geweint – das ganze Spektrum.

Wichtig ist Saar, dass zwei Fachbereiche – Geschichte sowie Religion/Normen und Werte – das Projekt gemeinsam auf die Beine gestellt haben. Neben ihr treten auch Bianca Müller, Hella Burkart und David Haug als Organisatoren auf. Insgesamt waren 180 Schüler und 20 Lehrer beteiligt.

Das Kollegium hatte sich vorab von dem Historiker Hartmut Müller und der ehemaligen KGS-Lehrerin Ilse Zelle schulen lassen. Zelle hatte einst das umfassende und preisgekrönte Projekt Spurensuche, das sich ebenfalls mit den Frauen aus Obernheide beschäftigt, an der KGS initiiert.