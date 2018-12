Ein besonderes Geschenk: Zeit mit Pferden

Junge Stuhrerinnen beteiligen sich an Weihnachtsaktion

+ Sabrina Mangels verschenkt Zeit mit ihrem Pferd Blacky.

Stuhr - Von Katharina Schmidt. Ein Pferd unter dem Weihnachtsbaum – das ist der Traum vieler Kinder. Aber so ein Pferd verursacht nicht nur jede Menge Arbeit, sondern auch Kosten. Einige Eltern können sich keine Reitstunden für ihren Nachwuchs leisten, von einem eigenen Tier ganz zu schweigen. An diesem Punkt setzt eine Aktion an, an der sich auch junge Stuhrerinnen beteiligen: Pferdebesitzerinnen verschenken zu Weihnachten Zeit mit ihren vierbeinigen Lieblingen.