16 Gäste feiern Heiligabend im MGH

Ein besonderer Tag – nicht allein

MGH Bufdi Carina Laue unterhält die Gäste im Mehrgenerationenhaus mit Einlagen am Klavier.

Brinkum - Die ehrenamtlichen Gastgeber an Heiligabend im Brinkumer Mehrgenerationenhaus (MGH) sind zufrieden: Das Roastbeef hatte den perfekten Garpunkt, der Tisch war festlich gedeckt und das warme Licht des Tannenbaums gab der ohnehin schon gemütlichen Atmosphäre der Backstube eine besinnliche Note. 16 Gäste, meist allein stehend aus Brinkum und umzu, hatten laut Mitteilung an den Tischen Platz genommen, um gemeinsam ein Drei-Gänge Menü zu genießen und diesen besonderen Tag eben nicht allein – sondern in geselliger Runde zu feiern. Einige Gäste kannten sich bereits aus dem vergangenen Jahr.