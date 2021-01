Besondere Bedingungen

Landkreis Diepholz – Der Spielplatz hat für Jeannette Holz ohnehin eine große Bedeutung. Aber jetzt ist er, wenn das Wetter es zulässt, auch Übergabepunkt: Dort vertrauen Eltern – streng nach Corona-Vorgaben, also mit Maske geschützt – der Stuhrerin ihre Schützlinge an. Bei Regen geschieht das direkt an der Haustür von Jeannette Holz. Sie ist Tagesmutter, betreut fünf Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren. Es ist eine Aufgabe, die allgemein nicht genug Anerkennung findet, glaubt die Stuhrerin, oft werde sie als Scheinselbstständige angesehen.

„Aber es ist ein berufliches Feld“, betont die 43-Jährige, die selbst zwei Kinder hat. Deshalb hat sie mit anderen Tagesmüttern eine Regionalgruppe der Berufsvereinigung Kindertagespflegepersonen, kurz BvK, für den Landkreis Diepholz gegründet – und hofft nun auf weitere Mitglieder in der Berufsvereinigung, die als Verein organisiert ist und die Interessen von Tagesmüttern vertritt. Gleichzeitig soll die Regionalgruppe ein Forum für den Erfahrungsaustausch bilden – damit Tipps und Erprobtes schnell anderen Tagesmüttern zugänglich gemacht werden können.

„Kindertagespflege ist ein ergänzender Baustein zur institutionellen Kinderbetreuung. Das Land Niedersachsen unterstützt mit dem Programm ,Familien mit Zukunft – Kinder bilden und betreuen’ den quantitativen und qualitativen Ausbau der Infrastruktur für Familien insbesondere der unter Dreijährigen“, teilt der Landkreis Diepholz auf seiner Internetseite mit. Sein Jugendamt ist zuständig für die Tagesmütter, an dessen Richtlinien und Weisungen sind sie gebunden. „Und das ist gut so“, sagt Jeannette Holz.

Sie arbeitet in Stuhr in einem Arbeitskreis mit, der in direktem Austausch mit der Gemeinde steht. Dieser Arbeitskreis ist die Keimzelle der neuen Regionalgruppe. In Corona-Zeiten hat sich daraus so etwas wie eine Drehscheibe gebildet: „Die Vernetzung ist immer weiter gewachsen“, sagt Jeannette Holz. Gerade jetzt sei die Vernetzung wichtig, damit Tagesmütter effektiv weiterarbeiten könnten. Deshalb sei es wichtig zu wissen: „Wie läuft es in Weyhe, wie läuft es in Barnstorf oder wie in Diepholz?“, nennt die Regionalsprecherin Beispiele, schließt aber alle 15 Kommunen des Landkreises ein.

„Wir wollen uns gegenseitig lokal informieren und die Ziele und Interessen der Berufsvereinigung Kindertagespflegepersonen hier im Landkreis Diepholz bei Verwaltung und Politik vertreten“, sagt die 43-Jährige – und ist fest überzeugt: „Gemeinsam können wir mehr bewirken!“ Die Vernetzung und die Kooperation mit der Politik sowie Öffentlichkeitsarbeit stehen ganz oben auf Liste. Aber genauso wichtig sind der Regionalsprecherin die Verbesserung der Rahmenbedingungen und die Anerkennung des Berufsbildes.

Zurzeit sei die Vor- und Nachbereitungszeit der Betreuung ein Problem: „1,25 Stunden bekommen wir bezahlt. Aber die Zeit wird ganz schön knapp!“ Denn in Corona-Zeiten müssten in diesem Zeitfenster nicht nur die stark ausgeweiteten Hygienemaßnahmen umgesetzt werden. Deutlich länger und intensiver müsse mit den Eltern gesprochen werden: „Mit ihnen telefonieren wir dann nachmittags oder abends, um über bestimmte Dinge zu sprechen. Bei der Übergabe geht das jetzt nicht.“ Denn die müsse in der Pandemie so kurz wie möglich gehalten werden – ohnehin würden die Kinder gestaffelt gebracht, berichtet die Tagesmutter.

So behutsam wie möglich seien die Kleinkinder mit den Masken bei der Übergabe vertraut gemacht worden, sodass sie sich an das Bild gewöhnen konnten. Im ersten Lockdown ging allerdings nichts mehr: „Da hat man uns die Betreuungserlaubnis entzogen“, blickt Jeannette Holz zurück.

Im zweiten Lockdown war das anders. „Aber die Betreuung läuft unter völlig anderen Bedingungen“, sagt die Regionalsprecherin – und freut sich auf den Erfahrungsaustausch mit anderen Tagesmüttern aus dem Landkreis Diepholz. „Viermal jährlich sind regionale Mitgliedertreffen geplant sowie weitere offene Stammtischtreffen für alle interessierten Kindertagespflegepersonen“, berichtet Jeannette Holz – in der Überzeugung, dass es genug Themen gibt: „Wir sind alle voll ausgelastet“, beschreibt sie die Situation der Tagesmütter in Stuhr. Keine dürfe krank werden: „Eine Vertretung würde nicht zur Verfügung stehen, weil alle Plätze schon belegt sind.“

Kontakt

Weitere Informationen und Anträge zur Mitgliedschaft sind im Internet unter www.berufsvereinigung.de erhältlich. Oder per E-Mail bei der Regionalsprecherin Jeannette Holz:

RG-Diepholz@berufsvereinigung.de

Von Anke Seidel