Bescherung und Wertschätzung für Polizei und Rettungsdienste: „Wir möchten einmal Danke sagen“

Von: Rainer Jysch

Teilen

Präsente wechseln die Besitzer beim Polizeikommissariat (v.l.): Dienstschichtleiter Tobias Freese, Bürgermeister Frank Seidel, Polizeikommissar Mirco Moch, Polizeikommissarin Lea Geilke und Bürgermeister Stephan Korte. © Rainer Jysch

Weyhe/Stuhr – Am Vorabend des Weihnachtsfestes hatten es sich Abordnungen aus dem Weyher und Stuhrer Rathaus nicht nehmen lassen, dem diensthabenden Personal im Polizei-Kommissariat und der DRK-Rettungswache in Leeste einen Besuch abzustatten. Neben Weyhes Bürgermeister Frank Seidel und Stephan Korte, dem Bürgermeister der Gemeinde Stuhr, Dennis True (SPD), Landtagsabgeordneter für Stuhr, Weyhe, Syke und Bassum, sowie Hans-Wilhelm Niemeyer aus dem Weyher Rat (Ausschussvorsitzender Ordnung und Soziales) nahm an der Besuchsrunde die Bundestagsabgeordnete Peggy Schierenbeck (SPD) teil.

„Wir möchten einmal Danke sagen im Namen des gesamten Rates für die tolle Zusammenarbeit im zu Ende gehenden Jahr“, lobte Hans-Wilhelm Niemeyer die gute Kooperation mit der Leester Polizeiwache. Frank Seidel und Stephan Korte schlossen sich dem an. „Es ist ja eine schöne Tradition, dass man sich am Heiligabend einmal im Gespräch kurz austauscht und wir uns für die geleistete Arbeit bedanken“, so Stephan Korte, der dabei die Polizei-Außenstelle beim Stuhrer Rathaus mit einschloss.

Auch wenn bei Polizeieinsätzen häufig das Unangenehme mit dem Notwendigen verbunden werden muss, so erinnern sich alle gerne an den „Blaulichttag“ im Juni dieses Jahres, bei dem Polizei, Feuerwehr und andere Hilfskräfte auf dem Weyher Marktplatz ihre Arbeit einem großen Publikum präsentieren konnten. Die Veranstaltung sei ein voller Erfolg gewesen.

„Wir erfüllen an den Weihnachtstagen die Dienste mit Zwölf-Stunden-Schichten, so wie an anderen Wochenenden auch“, erklärte Hauptkommissar und Schichtleiter Tobias Freese, der seit zehn Jahren im Polizeikommissariat in Leeste tätig ist. „Selbst an Weihnachten können wir den Tagesablauf nicht beeinflussen“, erklärt er. Das sei aber ebenso das Schöne an dem abwechslungsreichen Beruf.

In der im Juni vor vier Jahren neu errichteten DRK-Rettungsstelle in Leeste begrüßte der Einrichtungsleiter Christian Huntemann die Gäste. Auch in der DRK-Rettungsstelle übergab die Besuchergruppe kleine Präsente als Dank und Wertschätzung für die geleistete Arbeit im Interesse der Bevölkerung. Sechs Mitarbeiter in Leeste und vier in der Außenwache Syke hatten an diesem Tag Bereitschaftsdienst. Die Rettungssanitäter berichteten von ganz enorm gestiegenen Zahlen bei den Einsätzen. Allein 2000 Notarzteinsätze seien in diesem Jahr gefahren worden. Sie vermuten dabei unter anderem die langen Wartezeiten, die es braucht, um Termine bei Fach- und Kinderärzten zu bekommen. „In ihrer Not wissen die Leute manchmal nicht mehr, wo sie noch anrufen sollen und wählen dann 112“, so die Erfahrungen der DRK-Mitarbeiter.

Außerdem bekommen die Verantwortlichen vor Ort den seit Jahren bestehenden Fachkräftemangel bei den Notfall- und Rettungssanitätern zu spüren.

Bürgermeister Korte hatte auf seiner Besuchsliste noch die neue Rettungswache des Landkreises in Stuhrbaum, deren Diensthabende er im Anschluss aufsuchte, um auch dort seinen Dank und gute Wünsche für das kommende Jahr zu überbringen.

Von Rainer Jysch

Bescherung in der Leester DRK-Rettungswache an der Angelser Straße. Bürgermeister Frank Seidel und Stephan Korte (v.r.) übergeben kleine Geschenke an die Mitarbeiter der Einrichtung Max Lehmann, Niklas Thomsen, Ralf Wallenßus und Einrichtungsleiter Christian Huntemann. © Rainer Jysch