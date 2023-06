Berufsorientierung in Stuhr: Welche Firma traut sich Date in der KGS Brinkum zu?

+ © Andreas Hapke Sie wollen die Firmen zum Speeddating animieren: (v.l.) Lars Gudat (Brinkumer Interessengemeinschaft), Ute Sydow (Unternehmerinnenforum), KGS-Lehrer Florian Fallar und Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier. © Andreas Hapke

Die Firmen benötigen Fachkräfte, Schüler Orientierung bei der Berufswahl. Von dem Speeddating zwischen Unternehmen und Jugendlichen an der KGS Brinkum könnten also beide Seiten profitieren. Erst recht, wenn sich möglichst viele Betriebe am Projekt „BO-Kompakt“ beteiligen.

Stuhr – Welche berufliche Laufbahn schlage ich nach beziehungsweise mit meinem Schulabschluss ein? Diese Frage dürfte den einen oder anderen Jugendlichen umtreiben, auf den in diesem oder im kommenden Jahr der Ernst des Lebens wartet. Mit einem Pilotprojekt möchte die Kooperative Gesamtschule (KGS) Brinkum ihren Schülerinnen und Schülern eine Orientierung geben.

Den Schülern die Berührungsängste nehmen

„BO-Kompakt“ heißt das Projekt, wobei BO für Berufsorientierung steht. Geplant ist es für die rund 140 Mädchen und Jungen der neunten Klassen in der 25. Kalenderwoche. Auf Wunsch der heimischen Wirtschaft sind auch die angehenden Abiturienten des zwölften Jahrgangs mit von der Partie. Angesprochen sind damit weitere 120 bis 140 Schüler.

Wo könnte es kompakter zugehen als bei einem Speeddating, das im Mittelpunkt des Projekts steht? Angemeldete Firmen aus Stuhr treffen den Nachwuchs am 21. und 22. Juni. Der Mittwoch ist dem zwölften, der Donnerstag dem neunten Jahrgang gewidmet. „Wir wollen die jungen Menschen wissen lassen, welche Betriebe es vor Ort gibt“, sagt Wirtschaftsförderer Lothar Wimmelmeier. Die Zusammenarbeit zwischen seiner Stabsstelle, den heimischen Firmen und den weiterführenden Schulen ist so neu nicht. „Auf fachlicher Ebene wird der Dialog permanent geführt“, sagt Wimmelmeier. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen soll er wieder mit Leben gefüllt werden.

Die Kommunikation mit den Unternehmen solle den Schülern die Berührungsängste nehmen, sagt Lehrer Florian Fallar. Gemeinsam mit der Sozialpädagogin Ariane Vollmer engagiert er sich in der Gruppe Berufsorientierung der KGS Brinkum. Er weiß: „Viele Schüler empfinden die Entscheidung, wie es nach der Schule weitergehen soll, als die wichtigste in ihrem Leben. Davor haben sie Angst, das bremst sie. Wir wollen ihnen die Angst nehmen. Es ist eine weitere Entscheidung, nicht die letzte.“

Vorbereitung für die Neuntklässler in Workshops

Das Berufsfeld mit einem Gesicht verbinden – das ist der Ansatz beim Speeddating, beim Kennenlernen mehrerer Betriebe in kurzer Abfolge. „Bei den Schülern soll ankommen, dass sie es mit Menschen zu tun haben“, sagt Fallar. Doch hinter „BO-Kompakt“ steht mehr als das. Laut Schule soll das Projekt die Jugendlichen insgesamt „gut auf den Eintritt in das Berufsleben“ einstimmen.

In vorbereitenden Workshops geht es für die Neuntklässler um eine seriöse E-Mail-Adresse, ein kurzes, prägnantes Anschreiben, einen aktuellen und aussagekräftigen Lebenslauf, Zeugniskopien, ein Foto beziehungsweise einen ansprechenden persönlichen Auftritt sowie ein angemessenes Verhalten beim Bewerbungsgespräch oder Telefonat. Geladene Dozenten und Lehrkräfte leiten die Angebote.

„Zusätzlich sollte aber auch jeder und jedem klar sein, wo die eigenen Kompetenzen und Interessen liegen und in welche Richtung der Ausbildungswunsch geht“, sagen die Organisatoren. Alles ziele darauf ab, beim Speeddating einen souveränen und verbindlichen Eindruck zu machen und sich somit den gewünschten Praktikum- oder Ausbildungsplatz zu sichern.

Organisatoren wünschen sich weitere Anmeldungen

Wimmelmeier sieht in dem Projekt eine „super Chance“ für die Unternehmen, sich zu präsentieren. Schließlich profitieren nicht nur die Schüler von einer leichteren Kontaktaufnahme, auch für Firmen sind die Hürden nicht so hoch. Weil unterschiedliche Betriebe unterschiedliche Azubis suchen, ist der zwölfte Jahrgang der KGS mit im Boot. Die für die Neuntklässler verbindliche Vor- und Nachbereitung entfällt aber bei ihnen.

In Zeiten des Fachkräftemangels sei das Speeddating eine Win-win-Situation, sagt Lars Gudat, Chef der Brinkumer Interessengemeinschaft. Kinder seien heute verunsicherter bei der Berufswahl als früher. „Mensch, trau dich!“, ruft Ute Sydow, Vorsitzende des Unternehmerinnenforums, dem Nachwuchs zu. Dies gilt übrigens auch für die Betriebe, denn die Organisatoren wünschen sich weitere Anmeldungen.

Fallar etwa würde sich über die Teilnahme kleinerer Unternehmen freuen, „die aus der Nachbarschaft“ und gerne aus dem Handwerk. „Wir leben hier und wollen auch die Zukunft zusammengestalten.“