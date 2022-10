Berufseinstieg mit Behördenwahn

Von: Marcel Prigge

Der Vertretungsunterricht kann nicht mehr besetzt werden, die Klassenräume bleiben leer: Der Lehrermangel ist mittlerweile zum bundesweiten Problem geworden. Mehr Quereinsteiger könnten theoretisch einen Teil des Bedarfs decken, wenn sie die Ausbildung auf sich nehmen. Symbo © dpa / Klaus-Dietmar Gabbert

Lehrermangel ist mittlerweile zum bundesweiten Problem geworden. Mehr Quereinsteiger könnten theoretisch einen Teil des Bedarfs decken. Doch so einfach ist es nicht: Quereinsteiger Nadir Sunar berichtet über die Problematik, ein Lehrer zu werden.

Stuhr – Weniger Vertretungsunterricht, der besetzt werden kann, eine schlechtere Betreuung der Klassen und Überstunden für die vorhandenen Lehrkräfte: Der Fachkräftemangel in Deutschland hat auch die Schulen fest im Griff. Nach Angaben des Niedersächsischen Landtages haben sich 919 Quereinsteiger zum aktuellen Schulhalbjahr in Niedersachsen als Lehrkraft beworben. (Stand 12. August 2022). Könnten sie die Lösung sein?

Theoretisch schon, praktisch kann ein Quereinstieg jedoch auch sehr belastend sein, weiß Nadir Sunar. Der 41-Jährige hat sich als Quereinsteiger beworben und wurde an der KGS Stuhr-Brinkum aufgenommen. Doch nach nur wenigen Wochen hat er die Kündigung eingereicht. „Vermutlich haben viele Quereinsteiger mit ähnlichen Problemen zu kämpfen“, sagt er.

Diplom-Informatiker mit elf Jahren Erfahrung in der IT-Branche

Der Diplom-Informatiker habe in Bremen und der Türkei studiert sowie elf Jahre in der IT-Branche gearbeitet. Aufgrund fehlender menschlicher Kontakte in seinem Beruf sowie dem Drang, Kindern etwas beizubringen, wollte er mit der Fachkombination Informatik und Mathematik in den Lehrerberuf einsteigen. Dann jedoch sei der „Behörden-Wahnsinn“ losgegangen.

Zuerst habe er sich in Bremen beworben. „Dort hat man mir aber gesagt, dass ich einen Deutsch-C2-Test ablegen soll. Obwohl ich seit 19 Jahren in Deutschland lebe“, so Sunar. In Niedersachsen seien die Einstellungskriterien offensichtlich anders, denn dort sei er nicht nach einem Sprachzertifikat gefragt worden. Die KGS Stuhr-Brinkum sei bereit gewesen, ihn für einen 18-monatigen Quereinstieg mit Vorbereitungsdienst aufzunehmen.

Zwei Wochen vor Antritt heißt es: Die Qualifikation reicht nicht

„Also habe ich meinen Job gekündigt. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt aber noch keinen neuen Vertrag“, berichtet Sunar. Der E-Mail-Verkehr mit dem regionalen Landesamt sei diesbezüglich „sehr schleppend“ verlaufen.

„Zwei Wochen vor meinem Berufsantritt wurde mir erklärt, dass meine Qualifikation nicht ausreicht, um Mathe als zweites Fach anzuführen.“ Die Folge: Er dürfe nicht Gymnasial-Lehrer, sondern als Realschullehrer lernen. Dafür müsse er Lehrgänge besuchen, mehr Stunden ableisten und er würde zwei Gehaltsstufen nach unten rutschen. „Außerdem dürfte ich erst nach vier Jahren im Gymnasium unterrichten. Da ich dann über 45 Jahre alt bin, habe ich auch keine Chance auf eine Verbeamtung.“

Übergangsweise habe er dann im Sommer mit der Ausbildung begonnen – unter der Prämisse, dass er sich in der Zwischenzeit nach einem anderen Job umsehe. „Es war eine enorme Belastung. Ich leistete 21 Stunden in sieben unterschiedlichen Klassen. Teilweise in einem Gebäude, das kein Internet hatte. Und das als Informatiklehrer“, erklärt Sunar. Zudem habe er als Quereinsteiger keinen Mentoren aus der Schule an die Seite gestellt bekommen und sich schlecht betreut gefühlt. „Lehrermangel ist ein Problem und Quereinsteiger werden gebraucht. Aber wie soll man das unter solchen Umständen leisten können?“

21 Stunden in sieben verschiedenen Klassen

Tatsächlich gibt es bei den Einstellungskriterien bei Quereinsteigern je nach Bundesland eklatante Unterschiede. „Die Reglungen des Quereinstiegs ist reine Ländersache“, heißt es vonseiten der Pressestelle des Regionalen Landesamts für Schule und Bildung in Lüneburg. Die Planung des Quereinsteigers obliege der jeweiligen Schule, die auch eine Lehrkraft als jeweiligen Mentor abstellen könne. „Wir können Quereinsteigerinnen und Quereinsteigern, die damit im Einzelfall nicht zufrieden sind, nur empfehlen, das Gespräch mit der Schulleiterin oder dem Schulleiter zu suchen, um hier eine Lösung zu finden“.

Der Schulleiter der KGS-Stuhr-Brinkum, Mirko Truscelli, sieht aufseiten der Lehranstalt keine Schuld. Er habe aufgrund einer fehlenden Informatik-Stelle eine neue Lehrkraft gesucht und Nadir Sunar eingestellt. Die Vertragsabwicklung vor der Anstellung sei bedauerlich, die Verwaltungsarbeit laufe aber komplett über das Regionale Landesamt. „Wir schreiben nur die Stellen aus.“

Truscelli, der mit Sunar das erste Mal einen Quereinsteiger eingestellt habe, erläutert, dass ihm „ehrlicherweise Mentoring neu ist. Ich hatte das Gefühl, dass wir einen guten Kontakt hergestellt hatten. Ich nehme das nicht so wahr, dass wir Neueinsteiger nicht gut aufnehmen.“ Auch seien Kollegen bislang immer aktiv auf Neueinsteiger zugegangen.

Teilweise kein Internet vorhanden

Dass in der Schule teilweise kein Internet vorhanden war, könne der Schulleiter auch erklären. „Das ist wohl die Außenstelle an der Feldstraße. Da ist die technische Ausstattung mäßig.“ Der Grund dafür sei ein Neubau, der die Außenstelle eigentlich ersetzen sollte. „Das zieht sich aber ein bisschen.“

Einen „merkbaren Lehrermangel“ bemerke jedoch auch er. „Es geht noch, aber auch hier ist alles ziemlich auf Kante genäht. Alle arbeiten am Limit“, betont der Schulleiter. Auch deshalb begrüße er natürlich jede Hilfe von Quereinsteigern. Aber er sehe auch Probleme beim derzeitigen Einstellungsverfahren. „Die Fachlichkeit ist bei Quereinsteigern häufig gegeben, das ist nicht die Frage. Es fehlt aber häufig auf der pädagogischen Seite. Wie läuft das in einer Schule? Wie läuft das mit den Kindern?“, so Truscelli, der betont, dass Lehramtsstudenten ganz anders und besser auf den Beruf vorbereitet werden würden.

Seiner Meinung nach, würde es allen Beteiligten helfen, wenn Berufsinteressierte zuerst ein Praktikum an einer Schule machen würden. „Gerne auch bezahlt, das ist durchaus sinnvoll.“ So oder so sei es schade, eine Lehrkraft zu verlieren. „Es ist traurig, dass wir jemanden hatten, der Lust auf den Beruf hatte und uns aus Gründen verlässt, für die wir als Schule nicht verantwortlich sind.“