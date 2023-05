Feuerwehr muss Leiche in Stuhr mit Drehleiter bergen

Von: Fabian Raddatz

Die Leiche musste durch das Dachfenster geborgen werden. © Feuerwehr Stuhr

Die Feuerwehr in Stuhr hat in der Nacht zu Sonntag Amtshilfe für die Polizei geleistet. Sie musste eine Leiche in einem Wohnhaus per Drehleiter bergen.

Stuhr – Einsatz in der Nacht zu Sonntag, 30. April 2023: Die Feuerwehr musste mit einer Drehleiter zu einem Mehrfamilienhaus an der Moordeicher Landstraße anrücken. In einer der Wohnungen war eine Person gestorben. „Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten war keine einfache Bergung durch das Treppenhaus möglich“, schreibt Christian Tümena, Pressesprecher der Feuerwehr Stuhr, in einer Pressemitteilung.

So holten die Einsatzkräfte die Leiche über ein Dachfenster ins Freie. „Mittels Schleifkorbtrage unter dem Korb der Drehleiter wurde die Leiche nach unten gebracht und an den Bestatter übergeben“, so Tümena. Nach 3,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden.

