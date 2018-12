„Das bereitet Existenzängste“

Ausschuss und Rat stimmen für Kita-Konzept / Mehr Personal, kürzere Öffnungszeit / Kritik von Eltern

+ In den Krippen und Kindergärten in Stuhr – hier in Moordeich – könnten bald mehr Erzieherinnen arbeiten. Vorausgesetzt, das Konzept geht auf. - Foto: Ehlers

Stuhr - Von Katharina Schmidt. In Kitas und Krippen fehlt es an Erzieherinnen. Trotz etlicher Ausschreibungen kann die Gemeinde Stuhr nicht alle Stellen besetzen. In Zeiten mit hohen Ausfällen, zum Beispiel bei einer Grippewelle, müssen Betreuungszeiten reduziert und Gruppen geschlossen werden. Das System droht zu kollabieren. Um gegenzusteuern, hat sich der Stuhrer Ausschuss für Jugend, Freizeit und Kultur am Dienstagabend für ein neues Kita-Entwicklungskonzept ausgesprochen. Der Rat stimmte am Mittwoch ebenfalls dafür. Bei dem Konzept handelt es sich um ein Paket von Maßnahmen, das die Politik für unumgänglich hält – und das bei einigen Eltern Existenzängste auslöst.