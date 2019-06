Beinahe alle Fraktionen in Stuhr von Wahlausgang überrascht

Stuhr - Das deutliche Ergebnis der Bürgermeisterwahl am vergangenen Sonntag in Stuhr hat bei den Fraktionen im Gemeinderat für gemischte Gefühle gesorgt. Während sich die Fraktionsvorsitzenden von SPD und Grünen über den Sieg des mit 61,49 Prozent der Stimmen klaren Wahlgewinners Stephan Korte sehr freuen und auch der Vorsitzende des Bürgerbündnisses „Besser“ dem Wahlausgang etwas Positives abgewinnt, fallen die Reaktionen bei CDU und FDP weniger euphorisch aus.

So macht Frank Schröder von den Christdemokraten eine bundesweite Trendwende für die Wahlschlappe des von seiner Fraktion gestützten Kandidaten Frank Holle verantwortlich. „Die CDU ist zur Zeit nicht in“, stellt er fest. Neben einer Kritik an der „mickrigen Wahlbeteiligung“ von 40,15 Prozent moniert der Politiker außerdem Stephan Kortes Mitgliedschaft bei der SPD. Immerhin sei er als unabhängiger Kandidat aufgetreten.

Seine Fraktion hingegen habe immer mit „offenem Visier gekämpft“. Jetzt sei er unsicher, inwiefern er und seine Partei-Kollegen dem neuen Bürgermeister Vertrauen entgegenbringen könnten. Mit Holle hätten sie „ein vernünftiges Personalangebot“ gemacht. Ob er mit diesem Wahlausgang gerechnet habe? „Nein, überhaupt nicht.“

Wahl in Stuhr: Gratulation von der FDP

Auch Alexander Carapinha Hesse (FDP) war von dem klaren Ergebnis überrascht. Neben der Enttäuschung über das frühzeitige Ausscheiden des von der FDP unterstützten Kandidaten André Uzulis sieht er jetzt ein klares Zeichen an den amtierenden Bürgermeister Niels Thomsen, der erst am 14. Februar 2020 sein Amt an Korte übergeben wird. Positiv sei der klar erkennbare Wählerwille. Noch am Wahlabend habe er Stephan Korte zum Wahlsieg gratuliert und die Zusammenarbeit angeboten.

„Hocherfreut und überglücklich“ zeigt sich derweil Susanne Cohrs von der SPD. „Wir haben jetzt mit Stephan Korte einen guten Bürgermeister, der Stuhr voranbringen wird“, ist die Stuhrer Politikerin überzeugt. Er sei erfahren in Verwaltung und Projektplanung und vor allem sehr bürgernah. Allerdings habe auch sie mit einem so klaren Ergebnis nicht gerechnet.

Grüne sahen Wahlsieg früh kommen

Die Grünen hingegen nahmen schon früh Zeichen für einen Wahlsieg von Korte wahr. Fraktionsvorsitzende Kristine Helmerichs spricht von einem „guten Grundgefühl“ im Vorfeld der Wahl. Sie habe schon am Sonntagmorgen von zahlreichen Bürgern – auch manchen, die sonst nicht Grün wählen – gehört, dass sie Korte ihre Stimme gegeben hätten. Sie sieht das Wahlergebnis als ein starkes Zeichen, dass in seiner Deutlichkeit auch einen großen Rückhalt für den neuen Bürgermeister bedeute. „Wir waren erfolgreich, besser geht es nicht“, resümiert sie.

Gerd-Wilhelm Bode vom Verein „Besser“ macht es schließlich kurz und knapp: Korte sei ein unabhängiger Kandidat und „Besser“ sei ein unabhängiger Verein, das passe doch. Hat er das Wahlergebnis kommen sehen? „Die Höhe des Sieges war eine Überraschung.“ Jetzt sehe seine Fraktion „gute Chancen für eine gute Zusammenarbeit“.

