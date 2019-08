Landjugend Hasbergen-Stuhr feiert am 10. August Scheunenball

Varrel – Die Landjugend Hasbergen-Stuhr ist bereit. Der Saal ist dekoriert, die Bühne steht, das Bier ist gekühlt. Am Samstagabend, 10. August steigt auf dem Gut Varrel der 49. Scheunenball.

Im Grunde genommen zum zweiten Mal. Bereits im vergangenen Jahr habe der Verein gedacht, es handele sich um die 49. Auflage, so Hauke Bischoff vom Vorstand. „Das kann man alles nicht richtig nachprüfen“, erzählt der junge Mann. Daher haben sich die Mitglieder entschlossen, im nächsten Jahr groß den 50. zu feiern – und nun noch einmal den 49.

Früher sei die Feier tatsächlich in einer Scheune veranstaltet worden. Seit inzwischen neun Jahren organisieren die jungen Leute das bekannte Fest auf dem Gut Varrel. Die Veranstalter rechnen wie in jedem Jahr auch heute mit rund 800 Besuchern. Da auf dem Außengelände viel Platz ist, können es aber auch ein wenig mehr werden.

Neu ist die Bier-Bar. „Für den schnellen Durst“, so Bischoff. Außerdem hat der Verein das Cocktails-Mixen an das Team vom Hotel Bremer Tor abgegeben. „Die machen richtig leckere Getränke“, findet er. Der Verein zählt momentan 65 Mitglieder. „Das fängt so mit den 16-Jährigen an. Und bei uns gibt es kein Limit“, erzählt er weiter.

Ähnlich bunt gemischt sei das Publikum bei der Party. Einige seien sehr jung. „Die tummeln sich hauptsächlich auf der Tanzfläche.“ Andere hingegen sind deutlich jenseits der 40, erzählt Bischoff. Die kommen her, um alte Freunde zu treffen oder einfach ein bisschen zu feiern.

Die Party beginnt um 20 Uhr und endet vermutlich gegen 4 Uhr. Eintritt: Fünf Euro.