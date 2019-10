Behinderten-Wohnheimat feiert 25-jähriges Bestehen

Zu einer fröhlichen Feier anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins „Behinderten-Wohnheimat-Stuhr“ hat sich die Begegnungsstätte „Unser Haus“ am Freitag mit vielen fröhlichen Gästen gefüllt. Unentwegt ging die Tür auf, und der Saal drohte fast aus allen Nähten zu platzen.

Heiligenrode - Viele Wegbegleiter kamen, darunter auch Resi Pracht, die Witwe des Vereinsgründers Emil Pracht. Seine Vision eines Wohnheims für geistig und körperlich behinderte Menschen ist vor 18 Jahren Realität geworden. Auch die langjährige Tanzleiterin der Gruppe „Vergissmeinnicht“, Antonia Warfelmann, saß mit Sohn und Baby Emilia an einem der Tische. Sie erinnerte sich gerne an ihre ersten Tanzschritte als Elfjährige in der Begegnungsstätte.

Tanzpädagogin Christa Schöningh hatte die junge Deern als hoffnungsvolles Nachwuchstalent stets zu den Übungsnachmittagen mitgenommen. Eine Idee, die Wurzeln schlug, denn als Christa Schöningh sich verabschiedete, hatte sie längst ihre professionelle Nachfolgerin ausgebildet.

Überaus interessiert schaute die achtmonatige Emilia auf das bunte Geschehen und zeigte keine Angst vor dem lauten Stimmengewirr. Vielleicht tritt sie ja mal in Mamas Spuren.

Vereinsvorsitzender Feodor Wiese hatte es nicht einfach, Ruhe für den offiziellen Programmpunkt zu bekommen. Es gab so viel zu erzählen und zu lachen. Schließlich legte sich der Geräuschpegel und Feodor Wiese begrüßte ganz besonders Resi Pracht aus Wulfhoop, Stuhrs stellvertretende Bürgermeisterin Sigrid Rother und Wohnheimleiterin Anja Abels. Diese ist von der ersten Stunde des Wohnheims mit dabei und mit ihren 30 Bewohnern in Heiligenrode längst integriert worden.

Wiese hielt in seiner Rede einen Rückblick auf eine Erfolgsgeschichte: „Emil Pracht ist einer der faszinierendsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Wir verehren ihn noch heute“. Worte, die Resi Pracht sichtbar nahe gingen.

Zu einer Erfolgsgeschichte des Vereins gratulierte Sigrid Rother und dankte dem Vorstand für dessen Arbeit. „Was gibt es Schöneres als gratulieren zu dürfen, wenn aus einer Idee Wahrheit geworden ist?“, setzte Sigrid Rother in ihren Worten den Fokus auf das jahrelange Ringen und die Umsetzung als nachahmenswertes Beispiel von Zielstrebigkeit. Ihr Appell ging dahin, die heute so oft gepriesenen Inklusion mit Leben zu erfüllen und nicht nur Worte in den Raum zu stellen. Auch im Stuhrer Rathaus tue sich was, und in greifbarer Zukunft solle es kurze Wege für qualifizierte Beratung zum Thema geben.

Hinsichtlich massiver Nachwuchsprobleme im Verein und der besonders auf den Schultern von Editha Landsiedel seit 15 Jahren abgelegter Hauptlast als Kassenwartin und Schriftführerin, gibt es einen Lichtpunkt. Der heißt Simone Kutter, ist 47 Jahre alt, kommt aus Brinkum und ist, wie die behinderte 18-jährige Tochter Saskia nicht passender sagen könnte „die beste Mama“. Editha Landsiedel legte als Nachbarin den entsprechenden „Köder“ aus, und wenn der Vorstand zustimmt, gibt es eine neue engagierte Mithelferin im Verein.

„Man kann nicht immer nur nehmen, sondern muss auch geben“, ist der Grundsatz bei Simone Kutter, sich tatkräftig zu engagieren. Ideen hat sie, und so soll es demnächst auch eine Internetseite geben. Wichtig sei ihr die Vernetzung mit anderen Eltern. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, ist sich die fröhliche und couragierte Brinkumerin absolut sicher. Der frische Wind im Verein wird hoffentlich noch mehr Menschen als passives oder aktives Mitglied in die Begegnungsstätte „Unser Haus“ in Heiligenrode wehen.