Begleitung schwerstkranker Menschen

Stuhr - Von Andreas Hapke. „Menschen brauchen Nähe und Zuwendung, gerade wenn es ihnen schlecht geht“, sagt Ursula Krafeld. Sie ist die Koordinatorin des Hospizvereins Stuhr und weiß aus Erfahrung, dass dies besonders für schwerstkranke und sterbende Menschen und ihre Angehörigen gilt. Hospizbegleiter sorgen dafür, dass Betroffene ihre verbleibende Zeit in Würde und mit möglichst viel Lebensqualität in ihrem letzten Zuhause verbringen können.

Gemeinsam mit Sonja Fürböter, Koordinatorin des Palliativ-Teams des Landkreises Diepholz, stellt Krafeld am Montag, 9. September, die Angebote der Hospizarbeit vor. Zeit und Ort: um 18 Uhr im Haus Lohmann an der Bremer Straße 29 in Brinkum. Das Palliativ-Team gehört zu den Kooperationspartnern des Hozpizvereins.

„Durch regelmäßige Besuche möchten die Begleiter einfach nur für die Betroffenen da sein“, heißt es in einer Mitteilung. Sie würden sich anbieten, um ihnen zuzuhören, mit ihnen zu sprechen, ihnen vorzulesen, mit ihnen zu singen, zu lachen, spazieren zu gehen oder um noch einmal mit ihnen ein Café oder einen anderen Lieblingsort aufzusuchen. „Sie können aber auch einfach nur schweigender Beistand sein.“

Angehörigen und Bezugspersonen würden die Hospizbegleiter ebenfalls ihre Unterstützung anbieten. Manchmal entlaste schon ein persönliches Gespräch oder ein Telefonat. Doch auch konkrete Hilfe sei vorgesehen, damit die Angehörigen mal in Ruhe Besorgungen machen oder sich selbst etwas Gutes tun könnten.

Wer sich diese ehrenamtliche Tätigkeit vorstellen kann, muss vorab an einer Qualifizierung zum Hospizbegleiter teilnehmen. Laut Krafeld ist diese Fortbildung wieder für 2020 geplant. Vorab lädt sie für Dienstag, 8. Oktober, und Dienstag, 12. November, jeweils um 19 Uhr zu Info-Abenden in den Räumen des Hospizvereins an der Bahnhofstraße 14 ein. Telefonische Auskünfte gibt Krafeld unter 0151/75 01 24 31.

Das Palliativ-Team ist an 365 Tagen rund um die Uhr unter 04242/93 46 394 zu erreichen.