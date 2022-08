Beauftragte bewundern beispielhafte Blühwiese in Fahrenhorst

Von: Marten Vorwerk

Hobbygärtner Friedrich Menn beeindruckt Naturgarten- und Insektenbeauftragte aus Stuhr. Seine rund 400 Quadratmeter große und beispielshafte Blühwiese sei ein Eldorado für allerlei Insekten. Für den Naturgartenbeauftragten Gerold Leschke ein Kontrapunkt im Kampf gegen den Schottergarten.

Stuhr – Friedrich Menn wohnt im Stuhrer Ortsteil Fahrenhorst. Auf seinem großen Grundstück hat er einen Wildblumengarten angelegt, wie er im Buche steht. Zumindest, wenn es nach den Naturgarten- und Insektenbeauftragten der Gemeinde Stuhr geht, die sich für die Artenvielfalt der Insekten einsetzen.

„Das ist wirklich ein absoluter Vorzeigegarten, ganz toll“, schwärmt Reinhild Olma. Sie ist eine von drei Stuhrer Naturgarten- und Insektenbeauftragten. „Durch die unterschiedlichen Wildblumenarten ist viel Platz für verschiedene Insektenarten geboten“, sagt Gerold Leschke, der wie Reinhild Olma zum Stuhrer Insekten-Trio gehört.

Vergangenes Jahr im Herbst habe Friedrich Menn die etwa 400 Quadratmeter große Fläche umgegraben, als schon eine erste Ladung Saat auf dem Gebiet geblüht hat. Die Überreste wurden mit umgegraben und in den Boden eingearbeitet.

Im April dieses Jahres sei ein weiteres Mal gesät worden. „Zwei Kilogramm Blühmischungen habe ich insgesamt verteilt“, erzählt Menn. Das Ergebnis ist beeindruckend – eine bunte Blumenwiese mit Pflanzen unterschiedlichster Art.

Die Mischung „Felgers Augenweide“ von Mössinger Blumenträume habe er darauf verteilt. Blauglöckchen, Mittagsblumen, Spiegelei-Blumen, Duft-Reseden, Buschwinden, Goldmohn, Meerviolen und viele weitere Blumenarten seien auf der 400 Quadratmeter-Fläche zu finden.

Ähnlich bunte Blühwiesen werden von der Gemeinde Stuhr nicht gepflanzt. Das erklärt Marc Plitzko, der Umweltbeauftragte der Kommune. „Die Gemeinde arbeitet ausschließlich mit heimischen und regionalen Blühpflanzen.“ Im Garten von Friedrich Menn seien vor allem Wild- und Kulturpflanzen gesät worden.

Gerold Leschke blickt sich derweil auf dem großen Grundstück um. „Schauen sie mal. Blühwiesen entstehen auch von ganz allein“, sagt er mit Blick auf die große Rasenfläche des Grundstücks, auf der vereinzelt Pflanzen – zum Beispiel Sonnenblumen – herausragen. „Nämlich, wenn ein paar Wochen der Rasen mal nicht gemäht wird. Das können sich einige zu Herzen nehmen – den Rasen mal einige Wochen nicht mähen, das wäre sehr wichtig für die Artenvielfalt“, betont der Naturgartenbeauftragte.

Er steht – wie Reinhild Olma und Michaela Werner – bei Fragen bezüglich eines privaten Naturgartens in Stuhr Rede und Antwort. Und das seit etwas mehr als einem Jahr, als sich die Gruppe der Naturgarten- und Insektenbeauftragten in der Win-Region gründete.

„Wir sind ohne Insekten nicht lebensfähig. Ganz viel Nahrung ist ohne sie nicht herstellbar. Gärten sollten so gestaltet werden, dass Insekten dort leben können“, sagt Gerold Leschke.

Anfragen habe zum Beispiel Reinhild Olma zur Beratung für einen Naturgarten mehrfach bekommen. „Das ist ganz unterschiedlich. Wir müssen die Leute da abholen, wo sie stehen und was sie haben wollen. Oft werde ich gefragt, wie eine Blühwiese angelegt wird. Da helfen wir gerne und nehmen uns Zeit, etwa eineinhalb bis zwei Stunden bin ich dafür unterwegs“, erklärt die Naturliebhaberin.

Ein weiterhin großes Problem spricht Michaela Werner an: Schottergärten. „Viele legen sich einen Schottergarten an, damit sie weniger Arbeit haben. Aber das lasse ich nicht gelten. Zum Beispiel Moos wird irgendwann den Weg durch den Schotter finden, wenn dort nichts gemacht wird“, sagt sie. Abgesehen davon, seien diese Gärten kontraproduktiv für die Insektenvielfalt, „genau wie Plastik- oder Steinzäune“.

Selbst anlegen

Wer eine Blühfläche aus regionalen Kräutern und Gräsern in seinem Garten anlegen möchte, kann im Rathaus der Gemeinde Stuhr eine kostenlose Blühmischung erhalten. Stuhrer Bürger können sich an Marc Plitzko wenden unter 0421 / 5695351 oder per E-Mail an M.Plitzko@Stuhr.de.