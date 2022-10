Nach Baustellenende: Neue Chance für den orientalischen Supermarkt in Stuhr-Brinkum

Von: Andreas Hapke

Zur Freude von Ahmad Marji können die Verkehrsteilnehmer jetzt endlich von der Bassumer Straße aus den orientalischen Supermarkt als solchen erkennen. © Andreas Hapke

Einen holprigen Start hat Ahmad Marji mit seinem orientalischen Supermarkt an der Bassumer Straße 103a hingelegt. Neben einer verspäteten behördlichen Genehmigung bremste ihn vor allen Dingen die Baustelle vor der Ladentür aus. Nach deren Ende blickt Marji wieder optimistisch in die Zukunft.

Brinkum – Die Restarbeiten für die Sanierung der Bassumer Straße in Brinkum zaubern ein Lächeln auf das Gesicht von Ahmad Marji. Endlich freie Bahn vor seinem orientalischen Supermarkt. „Heute ist mein zweiter Geburtstag“, sagt der 26-Jährige am Dienstagmorgen im Gespräch mit der Kreiszeitung und strahlt. „Es geht mir deutlich besser.“

Keine Frage: Die Anfänge seines Geschäfts an der Bassumer Straße 103a hätten beschwerlicher nicht sein können. „Das war sehr holprig. Als ich aufgemacht habe, waren sogar beide Fahrtrichtungen gesperrt“, berichtet Marji. Zwar nur für kurze Zeit, doch auch die einseitige Straßensperrung habe seinen Kunden Probleme bereitet. „Viele Leute, die kommen wollten, haben nicht hergefunden. Und die, die es geschafft haben, sind im Labyrinth gefahren“, sagt Marji. „Gefühlt wurde die Baustelle einfach nicht fertig.“

Start drei Wochen später als geplant

Selbst die Kinder und Jugendlichen der gegenüberliegenden KGS Brinkum, „die wichtig für mich sind“, hätten nicht großartig Lust gehabt, die Straßenseite zu wechseln. Nun kommen sie morgens und nach der Schule wieder vorbei, um sich mit Proviant einzudecken.

Bauchschmerzen bereitete dem Existenzgründer auch eine Verzögerung, mit der er beim besten Willen nicht gerechnet hätte: Weil eine behördliche Genehmigung schriftlich noch nicht vorlag, fiel der Startschuss nicht schon am 14. August, sondern erst drei Wochen später. Doch auch das ist inzwischen abgehakt. Der gebürtige Deutsche mit libanesischen Wurzeln blickt zuversichtlich nach vorne.

Der Inhaber inmitten der orientalischen Spezialitäten. © Andreas Hapke

Sein Optimismus gründet sich darauf, dass er mit seinem Geschäft nach eigener Auskunft eine Nische in der Stuhrer Lebensmittellandschaft aufgespürt hat. Da wären zum einen die orientalischen Produkte. In seinen Regalen stehen Malvenblätter, Kichererbsen, Couscous, Humus, Sesampaste, gekochte Bohnen nach kurdischem Rezept, eingelegte Auberginen mit einer Nussmischung gefüllt und vieles mehr von dem, was die arabische Küche auszeichnet und benötigt. Als weitere Nischen nennt Marji täglich frisches Fladenbrot sowie ausgefallene Knabbereien und Süßigkeiten für den Nachwuchs. „Die Kinder bekommen hier US-Candys“, nennt Marji ein Beispiel. Mexikanische Takis-Chips und Schoko-Bonbons aus Dubai führt er ebenfalls in seinem Sortiment. Nicht zu vergessen: die bunte Tüte wie einst im Tante-Emma-Laden mit Fruchtgummis für zehn Cent pro Stück.

Seine Kunden würden sich aber auch über frisches Obst und Gemüse freuen, das er dreimal pro Woche um 4 Uhr morgens vom Großmarkt hole. Die um die Ecke wohnende Sonja Hoffmann etwa freute sich am Dienstag über frischen Koriander, für den sie zuvor bis nach Kattenturm gefahren sei. „Und woanders bezahle ich zwei Euro für drei Stengel.“ Ihren Besuch im Sonnenstudio nebenan hat die Litauerin Zliobaite Egle hat mit dem Einkauf von türkischer Petersilie verbunden. Sie kommt aus Erichshof und schätzt das „richtig frische Gemüse“ im benachbarten Brinkum. Auch sie habe sich früher auf den Weg nach Kattenturm gemacht, etwa für orientalische Produkte.

Papa hat die Idee zur Geschäftsgründung

Eine ältere Kundin – sie möchte namentlich nicht genannt werden – berichtet über ihre eigene Geschäftsgründung, die Unterschiede zu heute und etwas, was in all den Jahrzehnten gleich geblieben ist: „Wenn du zehn Zentimeter in der Kasse hast, bleibt am Ende nur einer über.“ Auch dafür sei sein Laden da, merkt Marji an: „Dass man sich austauscht und kennenlernt.“ Immer wieder winkt er vorbeigehenden Leuten zu – darunter auch Jugendlichen, die er zum Teil vom Sport in Brinkum kenne. „Sie bekommen bei mir Ratschläge fürs Leben gratis“, sagt er und lacht.

Blick aus Richtung Laden: Nur noch Restarbeiten laufen. © Andreas Hapke

Die Idee zur Geschäftsgründung habe sein Vater während eines gemeinsamen Spaziergangs gehabt, erzählt Marji. So etwas fehle doch in Stuhr, habe der Papa festgestellt: „Wir fahren für unsere Produkte doch selbst bis nach Gröpelingen.“ Der Sohnemann hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einen Studiengang mit dem etwas sperrigen Namen „Angewandte Wirtschaftssprache und internationale Unternehmensführung mit Wirtschaftsarabistik“ absolviert. In einer wissenschaftlichen Hausarbeit habe er sich mit Marketing und Kundenbindung im Lebensmitteleinzelhandel beschäftigt. „Irgendwie passte das zur Idee meines Vaters. Für mich war klar, dass ich das mache.“

Schritt für Schritt möchte Ahmad Marji seinen Supermarkt in Brinkum etablieren und später seine Eltern dort beschäftigen, sagt er. Sein großes Ziel: irgendwann in zwei Ländern zu arbeiten, in Deutschland und im arabischen Raum. „Aber das liegt noch in ferner Zukunft.“

Information

Marjis orientalischer Supermarkt an der Bassumer Straße 103a (neben Leporello) ist auch bei Instagram und TikTok (Marjis_Brinkum) sowie auf Facebook (Marjis Brinkum) vertreten.