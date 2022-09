Sanierung der Bundesstraße in Stuhr-Heiligenrode: Frust der Anlieger ist groß

Von: Andreas Hapke

Ausgedient haben solche Sackgassenschilder. Sie werden durch Lkw-Verbotsschilder ersetzt. © Hapke, Andreas

Die Sanierung der Bundesstraße 439 hat schon in der ersten Woche für Missstimmung zwischen Gewerbetreibenden und Straßenbaubehörde gesorgt. Schlechte Kommunikation und irreführende Beschilderung lautet die Kritik der Anlieger. Am Freitag kamen beide Seiten zusammen.

Heiligenrode – Die Sanierung der Bundesstraße 439 in Heiligenrode läuft gerade mal eine Woche, und schon hat sich bei den Gewerbetreibenden ordentlich Frust angestaut. Sie beklagen die mangelhafte Kommunikation seitens der Baufirma und der Straßenbaubehörde. Und sie kritisieren die aus ihrer Sicht irreführenden Absperrungen. Ihrem Ärger machten sie am Freitagnachmittag während eines Treffens mit Vertretern der Behörde und der Stuhrer Verwaltung vor dem Restaurant Meyerhof Luft.

Dessen Inhaber Carsten Meyer hatte sich bereits vorab bei der Kreiszeitung darüber beschwert, wie Mitarbeiter der bauausführenden Firma gegenüber ihm und seiner Familie aufgetreten waren: „Die sind total frech und lassen sich auf nix ein.“ Seine Tochter sei „angemacht“ worden, als sie mit dem Einkauf zum Restaurant zurückkehren wollte. Er sei darauf angewiesen, dass die Restaurant- und Hotelgäste an den Parkplatz heranfahren dürfen. „Sonst kann ich bald wieder Kurzarbeit einführen.“

Meyers Betrieb liegt in der gesperrten Ortsdurchfahrt, ebenso wie die örtliche Kreissparkassenfiliale. Deren Leiter Marc Lange hatte den Informationsfluss im Vorfeld der Bauarbeiten bemängelt: „Das habe ich nur mitbekommen, weil ich es in der Presse gelesen und im Internet gestöbert habe.“ Zudem finde er die Beschilderung „mäßig“, insbesondere für ortsunkundige Verkehrsteilnehmer. Lange nennt die „extrem weiträumige Absperrung“ und die Ankündigung einer Sackgasse in 750 Meter Entfernung als Beispiele. „Da muss ich erst rechnen, wie weit ich noch fahren kann.“

„Früher miteinander reden“

Keine Frage: „Wir müssen früher miteinander reden“, stellte Volker Twachtmann, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Stuhrer Unternehmen, während des Treffens fest. „Wir sind zwar alle nur kleine Unternehmer, aber zusammen eine Gruppe Steuerzahler, die die Sanierung finanzieren.“ Dass die Geschäfte erreichbar bleiben müssten, forderte der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer. „Das ist das Kernproblem.“ Meyer hatte den Austausch organisiert, um „miteinander zu einer vernünftigen Lösung zu kommen“.

In beiden Punkten gelobte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Nienburg, Besserung. Im Hinblick auf den Informationsfluss etwa will Behördenleiter Uwe Schindler veranlassen, dass die Anlieger künftig an den wöchentlichen Baubesprechungen teilnehmen dürfen. Apotheker Rudolf Hesekamp macht am Mittwoch den Anfang, dann übernimmt Carsten Meyer. Damit griff Schindler einen Vorschlag von Bewohner Henning Rogge auf, der sich eigentlich Protokolle von den Besprechungen wünschte.

CDU-Mann Volker Meyer (hinten r.) hatte das Treffen organisiert. Links daneben Isu-Cehf Volker Twachtmann. © Hapke, Andreas

Einen Newsletter, wie von Stuhrs zuständiger Fachdienstleiterin Michaela Schierenbeck angeregt, könne seine Behörde nicht leisten, sagte Schindler. Gleichwohl wünschte sich Bürgermeister Stephan Korte von der Landesbehörde, dass auch die Verwaltung auf dem Laufenden bleibt. Denn auch das hat in der Vergangenheit nicht geklappt. „Ich verstehe, dass Sie nicht vier Monate im Voraus planen können“, sagte Korte. Doch auch die Gemeinde sei erst kurzfristig über den aktuellen Planungsstand informiert worden. Erst sei von einer Bauzeit von zwei Monaten die Rede gewesen. Schindlers Kollege Löhmann gab zu, dass die ursprünglichen Planungen eine Fertigstellung noch in diesem Jahr vorgesehen hatten. Doch dann habe die Gemeinde selbst um eine Aufteilung in mehrere Bauabschnitte gebeten. Und das dauere länger.

Lieferverkehre können passieren

Er stehe im Austausch mit Bürgermeisterkollegen, etwa aus den Landkreisen Oldenburg und Verden, sagte Korte. Die hätten „eine ganz andere Wahrnehmung“ von ihrer Straßenbaubehörde. „Da ist das kein Problem.“ Korte wünschte sich auch eine „Verschriftlichung“ dessen, was die Behörde auf dem Treffen erläutert hat.

Mit einer veränderten Beschilderung hatte Schindler ebenfalls kein Problem. Löhmann erklärte zwar, dass die Sackgassenschilder Lkw-Fahrer frühzeitig davon abhalten sollen, bis zur Baustelle vorzufahren – wo sie dann nicht wenden könnten. Doch auch mit einem Verbotsschild für Brummis über 3,5 Tonnen, wie von den Anliegern vorgeschlagen, kann die Behörde leben. Zusätzlich soll ein Schild „Anlieger frei“ signalisieren, dass Lieferverkehre passieren können. Also auch 7,5-Tonner. Für die Anordnung der Beschilderung ist die Gemeinde zuständig.

Was den Gewerbetreibenden zusätzlich Kopfzerbrechen bereitet, ist der Zeitraum der Sanierung. „Die fällt mitten in das Weihnachtsgeschäft“, beklagte eine Geschäftsfrau. Doch diese Kritik wollte Schindler nicht gelten lassen: „Dann könnten wir gar nicht bauen. Einmal ist es die Ernte, dann wieder das Schützenfest.“

Fünf Tage Vollsperrung im November

Sechs Monate müssen es Anlieger, Baufirma und Behörde miteinander aushalten, wobei sich Prognosen schwierig gestalten. Nach Auskunft Löhmanns muss die Ortsdurchfahrt im November für fünf Tage voll gesperrt werden. Wann genau, dies stehe erst Ende Oktober fest. Mit dem Ende des ersten Bauabschnitts rechnet er in der zweiten Novemberhälfe. Wann der zweite Abschnitt beginnt, macht die Baufirma laut Schindler von der Witterung und dem Baufortschritt abhängig. Flexibel bleiben lautet also die Devise.

Sperrung der Ortsdurchfahrt Heiligenrode: Der Meyerhof macht auf seine Erreichbarkeit aufmerksam. © andreas Hapke

„Wir leben hier von unseren Geschäften. So, wie es jetzt läuft, können wir bald abschließen“, befürchtete ein Gewerbetreibender. „Das“, hielt Schindler entgegen, „kann aber nicht von einer Woche kommen.“

In dieser Woche registrierte Apotheker Rudolf Hesekamp einen Kundenrückgang von zehn Prozent. Dies sei zu erwarten gewesen. „Die Lage ist bei den Geschäften sehr unterschiedlich. Wir profitieren ja weniger vom Durchgangsverkehr als von unseren Stammkunden“, stellte er fest. Ähnlich sieht esMarc Lange von der Kreissparkasse: „Was die Zufahrt zur Geschäftsstelle angeht, können wir uns nicht beschweren. Wir haben einen separaten Parkplatz, den man über die Neukruger Straße ansteuern kann. Das wissen viele“. Entsprechend wenig Kundenbeschwerden habe es bislang gegeben. An einigen Nachmittagen sei zwar etwas weniger losgewesen als sonst. „Aber wir sind nicht vom Durchgangsverkehr abhängig.“

Beide trifft die Baustelle also nicht so sehr wir Carsten Meyer. Von den Baubesprechungen und der geänderten Beschilderung verspricht er sich eine Verbesserung seiner Lage. „Das wird sich einiges ändern.“ Für ihn steht fest: „Hätte es frühzeitig eine Anliegerversammlung gegeben, hätten wir den Termin heute nicht gebraucht.“