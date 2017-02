„Baustein zur Erschließung des gemeinsamen Lebens“

stuhr - Von Andreas Hapke. Weyhes Bürgermeister Andreas Bovenschulte spricht von einem „weiteren Baustein zur Erschließung des gemeinsamen Lebensraums“, sein Stuhrer Kollege Niels Thomsen von einer „generellen Broschüre, in der alle Aspekte der Pflege abgebildet sind“. Beide meinen das neue und rund 50 Seiten starke Heft „Gut älter werden in Stuhr und Weyhe“ – der erste Seniorenwegweiser für beide Gemeinden. Verantwortlich für den Inhalt zeichnet der Verein Pro Dem, der das Heft jetzt im Beisein der Verwaltungschefs vorgestellt hat. Beide Kommunen sind seit 2014 Mitglieder im Verein. Die Broschüre ist in einer Auflage von 4 000 Exemplaren erschienen.

Warum ein neuer Seniorenwegweiser? – Diese Frage stellte Lilja Helms, Leiterin des geronto-sozialen Bereichs bei Pro Dem, um die Antwort gleich nachzuschieben: „Das Produkt ist länger aktuell als ein paar Monate. Es ist für zwei Gemeinden und zwei Jahre gedacht.“ Wegen der Laufzeit bis 2019 haben die Mitarbeiter unter anderem auf eine Ansammlung von Telefonnummern verzichtet. Ausnahmen bilden die Kontakte für den Notfall und die Rufnummern einiger regionaler Unterstützer, etwa die Seniorenbeiräte in Stuhr und Weyhe, die diversen Begegnungsstätten, der Bürgerbus und Pro Dem selbst.

Den inhaltlichen Schwerpunkt haben die Verfasser auf den Themenblock Wohnen im Alter/Unterstützung zu Hause/Hilfe bei der Pflege zu Hause gelegt. Darüber hinaus sind rechtliche Aspekte wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht in dem Heft ebenso berücksichtigt wie Tipps zum Schutz vor Betrügern sowie Informationen über Demenz und Sterbebegleitung. Nicht von ungefähr kommt, dass die Autoren den Einstieg ins Heft den aktiven Senioren widmen. Ob Kultur, Reisen, Bewegung oder Bildung: „Das ist doch der viel größere Teil des Alterns. Der, der noch mit Genuss erlebt werden kann“, sagt Helms und fügt hinzu: „Wir wollten nicht nur die negativen Assoziationen eines Seniorenwegweisers bedienen.“

Großartig recherchieren mussten sie und ihre Mitstreiter für das Heft nicht. „Das ist ein Beratungsspektrum, das bei uns ohnehin vorhanden ist“, sagt Helms. „Wir haben unsere Informationen in einer Broschüre gebündelt.“ Wissenswertes gebe es nicht nur für Senioren, sondern „auch für die Tochter, die sich für ihre Mutter informieren kann“. Die Arbeit an dem Produkt habe rund zwölf Monate gedauert, sagt Dagmar Heidtmann, Leiterin des administrativen Bereichs bei Pro Dem.

Für Bovenschulte ist die Broschüre ein „Zugewinn“. Ihre Aufmachung überzeuge ihn, da sie die Rezeption erleichtere. Richtig finde er die Entscheidung, „auf zu viele spezifische Adressen zu verzichten“. Thomsen schätzt das Heft als Ergänzung zur digitalen Welt. „Wenn man etwas in der Hand halten kann, spricht einen das nochmal intensiver an.“

Nach und nach ist die kostenfreie Broschüre jetzt in den Bürgerbüros, im Mehrgenerationenhaus in Brinkum, im Seniorenzentrum Alte Wache in Leeste, in den Kreissparkassen und Volksbanken sowie im Büro von Pro Dem an der Bremer Straße 7 erhältlich. Nähere Auskünfte erteilt der Verein unter der Rufnummer 0421/898 33 44.