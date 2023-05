Verwaltung erwartet Ansturm auf Baugrundstücke in Brinkum

Von: Andreas Hapke

Teilen

Die Lage der Baugrundstücke. Entlang der unteren gestrichelten Linie verläuft die Leester Straße. © Gemeinde Stuhr

Darauf haben potenzielle Häuslebauer in Stuhr lange gewartet: Noch in diesem Jahr verkauft die Gemeinde die ersten 10 von 30 Grundstücken im Brinkumer Wohngebiet Auf dem Steinkamp.

Stuhr – „Die Menschen wollen in Stuhr wohnen. Wir spüren den Druck auf dem Immobilienmarkt“, sagt die Erste Gemeinderätin Bettina Scharrelmann. Unter anderem wegen Arbeiten des Abwasserverbands hatte sich die Entwicklung des Gebiets verzögert. Die Kommune hatte sogar mal Ende 2021 als Vermarktungsstart angepeilt.

Geplant ist, die Grundstücke in drei Chargen zu verkaufen, verteilt auf die Jahre 2023 bis 2025. Laut Bettina Scharrelmann hat sich das Rathaus „bewusst für die langsame Entwicklung“ des Areals zwischen der Leester Straße und der Straße Auf dem Steinkamp entschieden. Ein schnelleres Vorgehen würde womöglich die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Brinkum schlagartig nach oben schnellen lassen.

Die Grundstücke sind zwischen 427 und 605 Quadratmeter groß und abhängig davon für Einzel- oder Doppelhäuser gedacht. In den Kosten – sie liegen zwischen 115 000 und 165 000 Euro – ist die Erschließung bereits enthalten. Für die Hausanschlüsse müssen die Eigentümer selbst aufkommen.

Für die Herstellung der Baustraße, die von Auf dem Steinkamp abgeht, haben die Erdarbeiten begonnen. Eine zweite Erschließung ist von der Leester Straße aus geplant. © Andreas Hapke

Scharrelmann spricht von einem „stolzen Preis“, der sich an dem Bodenrichtwert von 270 Euro pro Quadratmeter orientiere. „Dazu sind wir verpflichtet“, stellt sie fest. „Wir dürfen nicht unter Preis verkaufen, gehen aber trotzdem davon aus, dass viele Menschen ein Grundstück erwerben möchten.“

Eine Prognose zur möglichen Nachfrage möchte Jörg Grube, Fachdienstleiter Liegenschaften und Betriebe, nicht abgeben. „Vor zwei Jahren wäre ich mir noch sicher gewesen, dass wir mit mehr als 300 Interessenten rechnen können. Ob es angesichts der Zinsentwicklung jetzt 130 oder 150 sind, wage ich nicht zu sagen.“ Er habe in den vergangenen drei Jahren immer wieder Anfragen zu den Baugrundstücken bekommen, berichtet Grube. „Es vergeht keine Woche, ohne dass jemand anruft.“

Die Vergabe der Flächen erfolgt nach einer Richtlinie der Gemeinde, wonach zum Beispiel Bewerber mit minderjährigen Kindern oder jene, die sich ehrenamtlich engagieren, bevorzugt berücksichtigt werden. Auch besondere soziale Gegebenheiten spielen eine Rolle, ebenso die bisherige Wohnsituation.

Eine Warteliste gibt es nicht

Eine Gehbehinderung etwa könne sich auf die Wohnsituation auswirken, erklärt Grube. Oder die Größe. „Es gibt sehr große Menschen, die durch keine Tür passen und sich ein Haus nach ihren Vorstellungen bauen wollen. Verschiedene Dinge, die über die klassische Barrierefreiheit hinausgehen, sind vorstellbar.“ Eine Warteliste gebe es aber nicht. „Die müsste man erst mal abarbeiten, um zu sehen, ob die Leute immer noch Interesse haben“, sagt Grube. „Damit verzögert sich alles für andere Bewerber.“

Wer aus Stuhr komme oder in der Gemeinde arbeite, bekomme ebenfalls Punkte. „Das darf aber nicht das alleinige Kriterium sein“, betont Grube. Das Einheimischenmodell sei gerichtlich eingeschränkt. Für die Verwaltung gehe es darum, die Bewerbungen unter sachlichen Gesichtspunkten in eine Reihenfolge zu bringen. „Eine Verlosung wollen wir verhindern“, sagt Grube.

„Wir wollen die Grundstücke nur an Personen verkaufen, die auch später in dem Haus wohnen“, fügt Bettina Scharrelmann hinzu. Für Investoren ist das Kaufangebot also nicht gedacht. Als weitere Verpflichtung gilt, die Fläche innerhalb von drei Jahren zu bebauen. Die Erste Gemeinderätin geht davon aus, dass es in Stuhr künftig „weniger großflächige Entwicklungen“ wie Auf dem Steinkamp geben wird. „Wir werden uns einzelne Standorte anschauen. Wir wollen nicht mehr so viel Fläche versiegeln, das setzt Grenzen.“

Bewerbung

Wer eines der Baugrundstücke erwerben möchte, muss einen Fragebogen auf der Homepage der Gemeinde Stuhr ausfüllen. Er ist ab dem 15. Mai freigeschaltet. Die Bewerbungsfrist endet am 23. Juni. Wichtig laut Grube: Die Bewerber sollten sich nicht auf ein Grundstück versteifen, sondern eine Prioritätenliste abgeben. Nur so hätten sie die Chance auf eine alternative Fläche, sollte der Favorit vergeben sein.